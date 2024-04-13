"Знав секрети пірамід": будівельник розкрив таємниці створення загадкового "Коралового замку"

Едвард Лідскалнін побудував споруду самотужки після того, як за день до весілля його кинула майбутня наречена. Він використав 1 100 тонн гірських порід.

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Будівельник і архітектор Едвард Лідскалнін провів три десятиліття, самостійно переміщаючи величезну кількість коралової породи по всій Флориді (США), щоб створити гігантський кам'яний монумент. Багато людей дивуються, як він це зробив. Про цю історію згадує британський таблоїд Daily Star.

"Кораловий замок", який дістав свою назву завдяки кораловій скелі, з якої його було висічено, був побудований як пам'ятник втраченому коханню. Видання зазначає, що у нього незвичайна історія походження, а деякі люди думають, що за його створенням можуть стояти інопланетяни.

Побудована споруда спантеличувала вчених упродовж багатьох років, адже припускають, що її звели самотужки ексцентричний американець латвійського походження Едвард Лідскалнін, зріст якого, за деякими даними, становив 152 см. Чоловік побудував свій замок у Хоумстеді, штат Флорида, використовуючи 1 100 тонн гірських порід, після того як за день до весілля його кинула майбутня наречена.

Пам'ятка відкрита для відвідування і донині Фото: Facebook Споруду називають американською версією Стоунхенджа Фото: Facebook

Як Лідскалнін побудував замок, залишається тільки здогадуватися. Більшу частину своєї роботи відкинутий архітектор виконував під покровом темряви. З 1923 року і до 1951 року, коли американець закінчив будівництво, жителі Флориди час від часу бачили, як він пересуває конструкції вздовж шосе, але ніхто ніколи не бачив, як він розвантажує кораловий камінь.

Одні вважають, що Лідскалніну допомагали інопланетяни, інші стверджують, що він сам навчився левітувати масивними каменями. Будівельник лише говорив, що "знав секрети пірамід" і добре розумів закони ваги й важеля. Закінчивши будівництво "Коралового замку", виснажений архітектор захворів і через три дні помер уві сні. Він так і не одружився і не завів дітей.

Едвард Лідскалнін стверджував, що "знав секрети пірамід" Фото: State Archives of Florida

На початку 1900-х років Лідскалнін заручився з 16-річною Агнес Скаффс, яку він називав своєю "милою шістнадцятирічною", познайомившись із нею в рідній Латвії, коли йому було 26 років. Після того як вона покинула його, вбитий горем хлопець переїхав спочатку до Канади, потім до Каліфорнії й, нарешті, до Техасу. Коли в нього розвинувся туберкульоз, він вирішив переїхати до тепліших країв, до Флориди, щоб поправити здоров'я, де й почав будувати пам'ятник своєму загубленому коханню.

У 2017 році кандидат у конгрес від Маямі Беттіна Родрігес Агілера заявила, що нібито інопланетяни повідомили їй, що "Кораловий замок" насправді є давньоєгипетською пірамідою. Пам'ятка відкрита для відвідування і донині, а багато хто називає химерну колекцію кам'яних споруд американською версією Стоунхенджа.

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