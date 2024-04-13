"Знал секреты пирамид": строитель раскрыл тайны создания загадочного "Кораллового замка"

Эдвард Лидскалнин построил сооружение в одиночку после того как за день до свадьбы его бросила будущая невеста. Он использовал 1 100 тонн горных пород.

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Строитель и архитектор Эдвард Лидскалнин провел три десятилетия, самостоятельно перемещая огромное количество коралловой породы по всей Флориде (США), чтобы создать гигантский каменный монумент. Многие люди удивляются, как он это сделал. Об этой истории вспоминает британский таблоид Daily Star.

"Коралловый замок", получивший свое название благодаря коралловой скале, из которой он был высечен, был построен как памятник потерянной любви. Издание отмечает, что у него необычная история происхождения, а некоторые люди думают, что за его созданием могут стоять инопланетяне.

Построенное сооружение озадачивало ученых на протяжении многих лет, ведь предполагается, что оно было возведено в одиночку эксцентричным американцем латвийского происхождения Эдвардом Лидскалнином, рост которого, по некоторым данным, составлял 152 см. Мужчина построил свой замок в Хоумстеде, штат Флорида, используя 1 100 тонн горных пород, после того как за день до свадьбы его бросила будущая невеста.

Достопримечательность открыта для посещения и по сей день Фото: Facebook Сооружение называют американской версией Стоунхенджа Фото: Facebook

Как Лидскалнин построил замок, остается только догадываться. Большую часть своей работы отвергнутый архитектор выполнял под покровом темноты. С 1923 года и до 1951 года, когда американец закончил строительство, жители Флориды время от времени видели, как он передвигает конструкции вдоль шоссе, но никто никогда не видел, как он разгружает коралловый камень.

Одни считают, что Лидскалнину помогали инопланетяне, другие утверждают, что он сам научился левитировать массивные камни. Строитель лишь говорил, что "знал секреты пирамид" и хорошо понимал законы веса и рычага. Закончив строительство "Кораллового замка", изможденный архитектор заболел и через три дня умер во сне. Он так и не женился и не завел детей.

Эдвард Лидскалнин утверждал, что "знал секреты пирамид" Фото: State Archives of Florida

В начале 1900-х годов Лидскалнин обручился с 16-летней Агнес Скаффс, которую он называл своей "милой шестнадцатилетней", познакомившись с ней в родной Латвии, когда ему было 26 лет. После того как она бросила его, убитый горем парень переехал сначала в Канаду, затем в Калифорнию и, наконец, в Техас. Когда у него развился туберкулез, он решил переехать в более теплые края, во Флориду, чтобы поправить здоровье, где и начал строить памятник своей потерянной любви.

В 2017 году кандидат в конгресс от Майами Беттина Родригес Агилера заявила, что якобы инопланетяне сообщили ей, что "Коралловый замок" на самом деле является древнеегипетской пирамидой. Достопримечательность открыта для посещения и по сей день, а многие называют причудливую коллекцию каменных сооружений американской версией Стоунхенджа.

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