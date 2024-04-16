89 чоловіків встановили світовий рекорд, зробивши 60-метровий ланцюжок із борід (відео)

Довжина з'єднаного волосся на обличчі відповідає середній висоті 20-поверхового будинку або довжині двох синіх китів.

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Любителі вусів з усієї Америки зібралися разом, щоб зв'язати свої бороди воєдино і побити світовий рекорд. Про це пише Metro.

Команда Beard Team USA зібралася на Національний чемпіонат з борід і вусів у Флориді, щоб установити два нові світові рекорди й побити свій власний рекорд із найдовшого у світі ланцюга з борід. 89 чоловіків з'єднали своє волосся на підборідді разом, унаслідок чого вийшла "косичка" завдовжки майже 60 метрів. Це відповідає середній висоті 20-поверхової будівлі або довжині двох синіх китів. Ще один рекорд взяли носії вусів — їм вдалося сплести ланцюжок завдовжки шість метрів.

Креативний директор Beard Team USA Браян Нелсо (Bryan Nelso) сказав, що побиття рекорду було дійсно дивовижним.

"Під час створення нових ланцюжків було багато невідомих нам людей, тож це було досить нервово", — розповів він в інтерв'ю Guinness World Records.

Команда Beard Team USA зібралася на Національний чемпіонат із борід і вусів у Флориді Фото: Beard Team USA

Зустріч відбувалася на всесвітньо відомому пірсі Мейн-стріт у Флориді, де за подією спостерігали багато глядачів.

Змагання відбувалися восени минулого року, проте офіційно встановлені на ньому рекорди були занесені в Книгу рекордів Гіннеса тільки зараз. Чемпіонат відбувається щороку в різних частинах США, подорожуючи по всій країні.

"Бородачі" побили свій попередній рекорд у 150 футів 10,75 дюйма (45,99 м), показавши новий волохатий результат у 195 футів 3 дюйми (понад 59 м). Після того як бороди були з'єднані, учасники повинні були залишатися в такому положенні щонайменше 30 секунд, щоб рекорд було зараховано.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка з бородою втомилася від звичайних стандартів краси. Саво Мгінки вперше помітила темне волосся з боків обличчя, коли їй було всього 16 років. У 21 рік у неї вже була повноцінна борода, через яку дівчині довелося пережити багато неприємностей.

Також стало відомо, що студенти вмочували живих золотих рибок у майонез і ковтали. Сотні хлопців і дівчат намагалися перевершити один одного в незвичному змаганні, яке було в підсумку перетворилося на загальнонаціональне захоплення.