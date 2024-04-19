5 кімнат і величезна мансандра: у замку імператриці Єлизавети продають квартиру (фото)

Крім квартири, покупець ще отримає мансарду площею 252 квадратних метри, розташовану над житловими кімнатами, і щомісячні витрати, які становлять 3 074 євро, включно з опаленням.

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Мюнхенське агентство нерухомості виставило на продаж дворівневу квартиру в старовинному замку Поссенхофен на березі Штарнберзького озера, який відомий тим, що тут жила знаменита австрійська імператриця Єлизавета Баварська, яку вважали найкрасивішою жінкою у світі. Про це повідомляє Deutcshe Welle.

Принцеса, більше відома як Сіссі, провела в цьому замку дитинство і юність. Саме в цьому Старому замку, побудованому 1563 року і купленому батьком Сіссі, герцогом баварським Максиміліаном Йосипом 1834 року, розташовувалися спальні і приватні кімнати членів сім'ї. Принцеса любила проводити тут літо і багаторазово приїжджала сюди, вже будучи імператрицею.

Що являє собою квартира

У дворівневу квартиру, виставлену на продаж за 5,2 мільйони євро, ведуть внутрішні парадні сходи, прикрашені дерев'яними різьбленими поручнями і червоними килимовими доріжками. Площа квартири становить 270 квадратних метрів, і вона займає весь третій поверх старовинного замку.

У квартирі п'ять кімнат, три спальні, три ванні кімнати, два балкони і кілька інших приміщень. В одній зі спалень досі збереглася оригінальна кругла піч часів Сіссі, облицьована білим кахлем.

Стелі у квартирі прикрашені ліпниною, а їх висота — близько 4 метрів. На підлозі — художній паркет із цінних порід дерева.

Найпросторіша кімната — так званий Великий салон площею 59 квадратних метрів. Кімнату прикрашає камін, навпроти якого — великі вікна і вихід на балкон. Звідси відкривається вид на парк, озеро та засніжені Альпи.

З Великого салону можна потрапити до Малого салону або їдальні та прилеглої до неї кухні. А найменше приміщення у квартирі — трохи менше ніж 2 квадратні метри, і воно відведено під туалетну кімнату.

Що ще отримає покупець квартири з історією

Насамперед мансарду площею 252 квадратних метри, що розташована над житловими кімнатами і чекає дизайнерських рішень, як кажуть ріелтори. Крім того, до заявленої вартості входять три паркувальні місця.

Однак разом із квартирою власник купує солідні витрати на її утримання — окрім рієлтерських послуг, що становлять 2,38% від загальної вартості угоди. Якщо говорити про щомісячні витрати, то наразі, за інформацією агентства нерухомості, вони становлять 3074 євро, включно з опаленням.

Що відомо про старовинний комплекс Поссенхофен

Виявилося, що продаж квартир у цій замковій резиденції — не рідкість. За інформацією медіа, схожа дворівнева квартира в іншому крилі будівлі продавалася в травні 2020 року, але за 2,3 мільйони євро. Крім того, у грудні 2019 року по сусідству можна було купити трикімнатну квартиру площею 98 квадратних метрів майже за 1 мільйон євро. Загалом у цьому старовинному комплексі, внесеному до списку пам'яток архітектури, — близько 30 житлових квартир.

Фото: DW

Навколо замку розкинувся парк з озером, доступ до якого обмежений тільки для власників квартир у цьому замку. З берега видно єдиний острів, на якому збереглася маленька королівська вілла, так зване "Казино". Кажуть, що король Баварії Людвіг II і його кузина Сіссі часто прогулювалися там уздовж кущів троянд.

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