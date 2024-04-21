Обличчя у синцях: модель після невдалого візиту до стоматола не впізнала себе в дзеркалі (фото)

Майже все обличчя Джессіки Макко було понівеченим: шия, підборіддя, ніс і шкіра під очима.

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Із 44-річною Джессікою Макко з Сан-Антоніо (штат Техас, США) стався прикрий інцидент після візиту до стоматолога. Модель наважилася на складну процедуру, щоб за допомогою 4 імплантатів замінити всі зуби, зруйновані внаслідок розладу харчової поведінки. Про це пише видання Daily Star.

Перед операцією 2 квітня лікарі попередили матір трьох дітей, що в результаті в неї можуть залишитися синці, але вона навіть не уявляла собі масштаби цього ускладнення. Після процедури жінка відчувала сильний біль, а майже вся нижня частина її обличчя напухла.

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"Наступного дня після того, як мені поставили імплантати, обличчя сильно набрякло та з'явилися синці. Це було дуже боляче. Із кожною годиною ставало все гірше й гірше. Видалити за раз усі зуби — це, напевно, дуже травматично, але в мене не було вибору, тому що не могла більше терпіти той біль", — розповіла Джессіка.

На четвертий день американка опублікувала відео, на якому мала вигляд "як у монстра". Майже все її обличчя було понівеченим і в синцях: шия, підборіддя, ніс і шкіра під очима.

Джессіка Макко після процедури Фото: Instagram

Попри все пережите, модель не шкодує про стоматологічну процедуру й додає, що все одно рекомендувала б цю операцію іншим людям.

"Зараз мені стало набагато краще. Думаю, до кінця місяця все повинно повністю загоїтися. Тож раджу іншим людям, які думають про встановлення зубних імплантатів, зважуватися на цей крок. У мене був унікальний випадок: мала майже всі згнилі зуби та страждала від нестерпного болю", — зауважила жінка.

Макко стверджує, що зараз їй стало набагато краще. Модель зробила спеціальний макіяж, щоб замаскувати синці, та сподівається, що скоро повністю одужає.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американку Кетлін Вілсон із Міннесоти, яка подала до суду на свого стоматолога та стверджує, що він спотворив її посмішку. Жінці довелося скористатися послугами кількох інших дантистів, аби виправити "свавілля", і вона вимагає щонайменше 50 тисяч доларів компенсації.

Також ми розповідали про чоловіка з Туреччини, якому довелося понад місяць терпіти нестерпний біль через прибиральника, котрий видавав себе за стоматолога. В одній із клінік Стамбула він видалив пацієнтові чотири передні зуби.