Лицо в синяках: модель после неудачного визита к стоматологу не узнала себя в зеркале (фото)

Почти все лицо Джессики Макко было изуродовано — шея, подбородок, нос и кожа под глазами.

Related video

С 44-летней Джессикой Макко из Сан-Антонио (штат Техас, США) произошел досадный инцидент после визита к стоматологу. Модель решилась на сложную процедуру, чтобы с помощью 4 имплантатов заменить все зубы, сгнившие в результате расстройства пищевого поведения. Об этом пишет издание Daily Star.

Перед операцией 2 апреля врачи предупредили мать троих детей, что в результате у нее могут остаться синяки, но она даже не представляла себе масштабы этого осложнения. После процедуры женщина испытывала сильную боль, а почти вся нижняя часть ее лица напухла.

Важно

Не было выбора: беженка преодолела более 3000 километров, чтобы полечить в Украине зуб

"На следующий день после того, как мне поставили имплантаты, лицо сильно отекло и появились синяки. Это было очень больно. С каждым часом становилось все хуже и хуже. Удалить за раз все зубы — это, наверное, очень травматично, но у меня не было выбора, потому что яне могла больше терпеть эту боль", — рассказала Джессика.

На четвертый день американка опубликовала видео, на котором выглядела "как монстр". Почти все ее лицо было изуродовано и в синяках — шея, подбородок, нос и кожа под глазами.

Джессика Макко после процедуры Фото: Instagram

Несмотря на все пережитое, модель не жалеет о стоматологической процедуре и добавляет, что все равно рекомендовала бы эту операцию другим людям.

"Сейчас мне стало намного лучше. Думаю, до конца месяца все должно полностью зажить. Поэтому советую другим людям, которые думают об установке зубных имплантатов, решаться на этот шаг. У меня был уникальный случай: почти все зубы сгнившие, и я страдала от невыносимой боли", — отметила женщина.

Макко утверждает, что сейчас ей стало намного лучше. Модель сделала специальный макияж, чтобы замаскировать синяки, и надеется, что скоро полностью выздоровеет.

Напомним, ранее Фокус писал об американке Кэтлин Уилсон из Миннесоты, которая подала в суд на своего стоматолога и утверждает, что он исказил ее улыбку. Женщине пришлось воспользоваться услугами других дантистов, чтобы исправить "беспредел", и требует не менее 50 тысяч долларов компенсации.

Кроме того, мы рассказывали о мужчине из Турции, которому пришлось больше месяца терпеть невыносимую боль из-за уборщика, выдавшего себя за стоматолога. В одной из клиник Стамбула он удалил пациенту четыре передних зуба.