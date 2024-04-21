Туристи кричать: дівчина показала будинок із "привидами", у якому рухається картина (відео)

Малюнок у рамці злегка обертається за годинниковою стрілкою та, здається, просто хоче злетіти з цвяха. Водночас картина, що висить прямо над нею у вітальні, залишається абсолютно нерухомою.

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Група друзів зняла на відео свою жахливу зустріч із "привидом" під час відпочинку на вихідних в одному з міст Аргентини. Про це пише The Mirror.

Малена Луна поділилася кадрами, на яких зображений будинок, де картина, що висить на стіні, рухається сама собою, а на задньому плані чути сміх. Малюнок у рамці злегка обертається за годинниковою стрілкою та, здається, просто хоче злетіти з цвяха. Водночас картина, що висить прямо над нею у вітальні, залишається абсолютно нерухомою.

Серед друзів лунають нервові верески, хихикання та крики, поки вони спостерігають за "моторошною" подією, яка відбувається за кілька метрів від них.

"Pov: Ви приїжджаєте на вихідні в будинок у Мірамарі", — підписала дівчина з Аргентини свій ролик, який став вірусним.

Група друзів не очікувала побачити щось подібне Фото: TikTok Картина рухається сама собою Фото: TikTok

Малена сказала, що це не єдина страшна річ, свідком якої вона стала в ті вихідні. Друзі помітили, як дверцята шафки відчинялися самі собою понад три рази. Інші користувачі соціальних мереж у коментарях розповідають про схожі моторошні випадки.

"Ми знімали будинок у Коста-дель-Есте й ночами чули, як на першому поверсі рухаються дивани", "Мої брати й сестри були в Сан-Клементі, і їм довелося спати на вулиці в пікапі, тому що всередині все рухалося", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що мільйонер без спадкоємців залишив частину своїх статків сім'ям, які перемогли в дивному конкурсі. Чарльз Венс Міллар, відомий своєю любов'ю до розіграшів, залишив незабутній слід в історії своєю останньою витівкою. Його соціальний експеримент, який назвали "Дербі лелек", викликав великий ажіотаж.

Також стало відомо, що чоловік виявив у стінах свого будинку 111-річну капсулу часу. Власник займався переплануванням коли будівельники показали йому незвичайну знахідку. Те, що було всередині, здивувало чоловіка. Він звернувся по допомогу до користувачів соцмереж.