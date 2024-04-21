Туристы кричат: девушка показала дом с "призраками", в котором двигается картина (видео)

Рисунок в рамке слегка вращается по часовой стрелке и кажется просто хочет слететь с гвоздя. При этом картина, висящая прямо над ней в гостиной, остается совершенно неподвижной.

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Группа друзей сняла на видео свою ужасающую встречу с "призраком" во время отдыха на выходных в одном из городов Аргентины. Об этом пишет The Mirror.

Малена Луна поделилась кадрами, на которых запечатлен дом, в котором висящая на стене картина двигается сама по себе, а на заднем плане слышен смех. Рисунок в рамке слегка вращается по часовой стрелке и кажется просто хочет слететь с гвоздя. При этом картина, висящая прямо над ней в гостиной, остается совершенно неподвижной.

Среди друзей раздаются нервные визги, хихиканье и крики пока они наблюдают за "жутким" событием, происходящим в нескольких метрах от них.

"Pov: Вы приезжаете на выходные в дом в Мирамаре", — подписала девушка из Аргентины свой ролик, который ставил вирусным.

Группа друзей не ожидала увидеть что-то подобное Фото: TikTok Картина двигается сама по себе Фото: TikTok

Малена сказала, что это не единственная страшная вещь, свидетелем которой она стала в те выходные. Друзья заметили, как дверца шкафчика открывалась сама по себе более трех раз. Другие пользователи социальных сетей в комментариях рассказывают о похожих жутких случаях.

"Мы снимали дом в Коста-дель-Эсте и по ночам слышали, как на первом этаже двигаются диваны", "Мои братья и сестры были в Сан-Клементе, и им пришлось спать на улице в пикапе, потому что внутри все двигалось", — писали они.

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