Зародження людства: чоловік отримав "послання про Бога" уві сні

Чоловік упевнений, що зміг помітити "проблиски образів та ідей" про те, як насправді був створений світ людей.

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Неназваний користувач Reddit стверджує, що отримав "послання про Бога" завдяки якому дізнався, як зародилося людство. Однак інші відвідувачі форуму поспішили висміяти його бачення. Про це пише Daily Star.

Один чоловік стверджує, що під час медитації в ліжку йому було передано послання, що пояснює зародження людства. Він стверджує, що помітив "проблиски образів та ідей" про те, як насправді був створений світ людей, і запропонував свою версію подій користувачам соцмереж. Хоча його передбачувані бачення явно зворушили людей, громадськість все ж не переконана його "уявою".

Коли він намагався досягти медитативного стану, у його свідомості промайнули видіння про початок Землі.

"Я отримував проблиски образів та ідей звідкись, лежачи в ліжку із заплющеними очима, намагаючись заспокоїтися і досягти медитативного стану. Бог був таким самим, як ви. Один. (Для контексту, останні 6 місяців я провів на самоті з одним лише собакою, спілкуючись з іншими лише коли ходив до спортзалу чи продуктового магазину) Він був настільки самотній, що уявив собі найкращу подругу, жінку. Тоді в них народилася дитина. І почалося зростання людства", — йшлося в його повідомленні на форумі.

Ілюстративне фото Фото: Shutterstock

Однак інших користувачів Reddit не переконала розповідь автора і вони віддали перевагу глузуванням.

"Я теж можу використовувати свою уяву", "Без образ, але це схоже на перший пост перед створенням нового культу", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що мільйонер без спадкоємців залишив частину своїх статків сім'ям, які перемогли в дивному конкурсі. Чарльз Венс Міллар, відомий своєю любов'ю до розіграшів, залишив незабутній слід в історії своєю останньою витівкою. Його соціальний експеримент, який назвали "Дербі лелек", викликав великий ажіотаж.

Також стало відомо, що дівчина показала будинок із "привидами", в якому рухається картина. Малюнок у рамці злегка обертається за годинниковою стрілкою і здається просто хоче злетіти з цвяха. При цьому картина, що висить прямо над нею у вітальні, залишається абсолютно нерухомою.