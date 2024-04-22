Майже $4 тисячі збитків: турист зіпсував собі відпустку через один нюанс з паспортом

Проїзні документи мандрівника Х'ю Гослінга перевірили під час реєстрації, але при виході на посадку виникли проблеми.

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Х'ю та Патриція Гослінг з Портковла в графстві Брідженд (Уельс, Велика Британія) планували у липні 2023 року відвідати Софію — столицю Болгарії, однак не врахували нових правил паспортного контролю для британців після Brexit. Детальніше про це написало видання Mirror.

Повідомляється, що 69-річному Х'ю було відмовлено у посадці на літак в аеропорту Бірмінгема. Це зруйнувало відпустку подружжя й коштувало їм чималих збитків.

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Гослінг з дружиною планували насолодитися оперою "Кільцевий цикл" композитора Ріхарда Вагнера в Софії. Перед поїздкою чоловік перевірив дані свого паспорта на сайті Центру подорожей ІАТА, де підтверджувалось, що документ дійсний для подорожей.

"Я знав, що закордонним паспортом можна користуватися, якщо до дати припинення його чинності лишається понад 3 місяці, але в мене було аж дев'ять", — пояснив Х'ю

Проїзні документи мандрівника перевірили під час реєстрації, але при виході на посадку виникли проблеми.

"Коли я підійшов до виходу на посадку, жінка сказала: "Ви не можете подорожувати з цим паспортом". Я розлютився, але не знав, на кого саме", — згадує розчарований турист.

Турист не врахував нові правила паспортного контролю для британців після Brexit Фото: Pinterest

Як з'ясувалося, після виходу Великої Британії зі складу ЄС громадяни країни повинні переконатися, що їхні паспорти видані раніше, аніж 10 років тому. Але є ще один нюанс: раніше британці могли користуватися своїми документами упродовж 9 місяців після встановленого терміну (10 років), але цей виняток було скасовано після прийняття нових правил.

"Ми втратили все. Патриція не могла подорожувати сама, бо вона в інвалідному візку. Вдалося повернути гроші за наш готель, але не за проїзд, паркування та квитки в оперу. Ми втратили близько 3000 фунтів стерлінгів (майже 4 тисячі доларів), — з гіркотою розповідає Х'ю.

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