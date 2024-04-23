Чоловіка, який перевищив ліміт на водіння нетверезим, виправдали в суді

Чоловік довгий час не знав про свою рідкісну хворобу і не розумів, чому співробітники поліції постійно говорили йому, що він був п'яний за кермом. Після перевірки у трьох різних лікарів його визнали невинним.

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Жителя Бельгії, чий організм сам виробляє алкоголь, виправдали за водіння в нетверезому стані. Про це пише The Guardian.

Суд Брюгге дізнався, що в обвинуваченого було захворювання, яке називається синдромом автопивоварні (ABS), що іноді спричиняється проблемами з кишечником. Це вкрай рідкісне захворювання, за якого організм людини сам виробляє алкоголь.

Уперше 40-річний бельгієць був засуджений за водіння в нетверезому стані у 2019 році. У той час він не знав про свій стан. Він був розгублений, оскільки не пив. Поліція знову зупинила чоловіка у квітні 2022 року, а потім через місяць, і обидва рази з'ясувалося, що він перевищив встановлений у країні ліміт на керування в нетверезому стані.

У понеділок, 22 квітня, адвокатка Анс Гескьєр заявила, що за "ще одним невдалим збігом обставин" її клієнт працював на пивоварному заводі, але три лікарі, які незалежно обстежили його, підтвердили наявність у нього ABS.

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Бельгійські ЗМІ повідомляють, що у вироку суддя наголосив, що підсудний, ім'я якого не називають відповідно до місцевих судових звичаїв, не відчував симптомів сп'яніння.

Ліза Флорін, клінічний біолог із бельгійської лікарні AZ Sint-Lucas, каже, що люди з таким захворюванням виробляють той самий тип алкоголю, що і в алкогольних напоях, але зазвичай менше відчувають його вплив. За її словами, люди не народжуються з ABS, він може розвинутися, коли у них вже є інше захворювання, пов'язане з кишечником. У пацієнтів можуть спостерігатися симптоми, характерні для алкогольної інтоксикації, як-от невиразне мовлення, спотикання, втрата рухових функцій, запаморочення і відрижка.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот "під грибами" намагався відключити двигуни літака на висоті 9,5 км. Експерт з авіації Петтер Хернфельдт стверджує, що пілоти авіакомпаній часто бояться розкривати проблеми з психічним здоров'ям, тому що будь-який натяк на нестабільність може поставити хрест на їхній кар'єрі.

Також стало відомо, що шахрай, який виманив $175 млн, не зміг заплатити за послуги адвоката. Патріс Раннер організував міжнародну поштову аферу, в якій він видавав себе за екстрасенса й обіцяв багатство і щастя тим, хто відправляв йому гроші поштою.