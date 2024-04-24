Алігатор заблокував військовий літак на базі ВПС США (відео)

Як жартують військові, рептилія, найімовірніше, — спільник знаменитого великого алігатора Елвіса, якого частенько помічали на базі.

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У понеділок, 22 квітня, на базі американських ВПС "МакДілл", яка розташована в окрузі Гіллсборо, виявилася заблокованою злітно-посадкова смуга. Винуватцем інциденту став алігатор, який заповз на неї. Про це пише американський сайт UPI.

Інтернет облетіли фотографії, як рептилія вагою понад 10 футів затишно влаштувалася між колесами шасі військового літака.

Фото: Facebook Фото: Facebook

Співробітникам бази довелося викликати на допомогу фахівців із Комісії Флориди з охорони риби й дикої природи (FWC). Завдяки їхнім зусиллям алігатор благополучно вирушив у річку Гіллсборо, яка протікає поруч. Порятунок рептилії було знято на відео й теж розміщено в мережі.

Військові жартують, що, найімовірніше, це спільник, який утік від Елвіса, згадуючи знаменитого великого алігатора Елвіса, якого частенько помічали на базі.

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