Нескрепно: у Волгограді пам'ятник будівельникам переробили через "жіночі" жакети (фото)

Місцеві жителі, які підтримують "традиційні цінності", зажадали вирішити питання з неправильними ґудзиками. Їх почули, але в результаті все стало ще гірше, ніж було.

Related video

Боротьба з ЛГБТ та іншими "західними підступами" в Росії часом набуває дивних форм, причому дістається не тільки людям, а й пам'ятникам. У Волгограді в Сурському сквері скульптурна композиція, присвячена "будівельникам Сталінграда", зазнала корекції через "жіночі" жакети, йдеться в телеграм-каналі "Блокнот Волгограда".

Після помпезного відкриття пам'ятника авторства Сергія Щербакова у вересні минулого року за участю мера міста Володимира Марченка особливо пильні місцеві мешканці помітили, що всі троє чоловіків, втілені в скульптурі, вдягнені в піджаки, в яких ґудзики розташовані зліва, на жіночий манер. Вважаючи це порушенням моральності, вони звернулися до влади з проханням вирішити якось це питання.

Пам'ятник було відкрито у Волгограді у вересні минулого року Фото: Соцмережi

Рішення не змусило на себе довго чекати, проте результат ще більше засмутив людей: тепер на скульптурах — дірки від ґудзиків на "неправильному" боці.

Дірки від ґудзиків заляпали якимось розчином Фото: Соцмережi

"Ґудзики зі страшною швидкістю перенесли зліва — направо, але сліди від цього перенесення добре видно. Був би регіональний пам'ятник із кумедною особливістю, але от ні. А раптом запідозрять у трансвестизмі? Образі гендерних цінностей?" — написала у своєму каналі "(Не)цікава антропологія" антрополог Олександра Архипова, визнана в РФ "іноагентом".

У своїй публікації вона навела цікавий етнографічний факт про зміну місцями жіночих і чоловічих застібок.

"У Монголії, наприклад, у чоловіків і жінок застібки на халатах теж розташовані симетрично, і якщо, наприклад, у сім'ї якась проблема з новонародженими хлопчиками (хворіють багато), то немовляті чоловічої статі міняють застібки з правих на ліві. Щоб, звісно, заплутати демонів, які, хе-хе, тільки по розташуванню застібок і можуть визначити стать немовляти (а шкодити сім'ї треба, звісно, через хлопчиків, дівчатка зовсім не такі цінні)".

Раніше Фокус писав, що в жовтні минулого року Верховний суд РФ оголосив екстремістським і заборонив "міжнародний рух ЛГБТ".