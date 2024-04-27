Нескрепно: в Волгограде памятник строителям переделали из-за "женских" жакетов (фото)

Местные жители, поддерживающие "традиционные ценности", потребовали решить вопрос с неправильными пуговицами. Их услышали, но в результате все стало еще хуже, чем было.

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Борьба с ЛГБТ и прочими "западными происками" в России временами приобретает странные формы, причем достается не только людям, но и памятникам. В Волгограде в Сурском сквере скульптурная композиция, посвященная "строителям Сталинграда", подверглась коррекции из-за "женских" жакетов, говорится в телеграмм-канале "Блокнот Волгограда".

После помпезного открытия памятника авторства Сергей Щербакова в сентябре прошлого года с участием мэра города Владимира Марченко особенно бдительные местные жители заметили, что все трое мужчин, воплощенные в скульптуре, одеты в пиджаки, у которых пуговицы расположены слева, на женский манер. Посчитав это нарушением нравственности, они обратились к властям с просьбой решить как-то этот вопрос.

Памятник был открыт в Волгограде в сентябре прошлого года Фото: Соцсети

Решение не заставило себя долго ждать, однако результат еще больше огорчил людей: теперь на скульптурах – дырки от пуговиц на "неправильной" стороне.

Дырки от пуговиц заляпали каким-то раствором Фото: Соцсети

"Пуговицы со страшной скоростью перенесли слева — направо, но следы от этого переноса хорошо видны. Был бы региональный памятник с забавной особенностью, но вот нет. А вдруг заподозрят в трансвестизме? Оскорблении гендерных ценностей?" – написала в своем канале "(Не)занимательная антропология" антрополог Александра Архипова, признанная в РФ "иноагентом".

В своей публикации она привела интересный этнографический факт о перемене местами женских и мужских застежек.

"В Монголии, например, у мужчин и женщин застежки на халатах тоже расположены симметрично, и если например, в семье какая-нибудь проблема с новорожденными мальчиками (болеют много), то младенцу мужского пола меняют застежки с правых на левые. Чтобы, конечно, запутать демонов, которые, хе-хе, только по расположении застежек и могут определить пол младенца (а вредить семье надо, конечно, через мальчиков, девочки совсем не так ценны)".

Ранее Фокус писал, что в октябре прошлого года Верховный суд РФ объявил экстремистским и запретил "международное движение ЛГБТ".