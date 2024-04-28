Трохи більше 50 сантиметрів: у Німеччині поні став найменшим конем у світі (фото)

Власниця мініпоні Кароліна Вайдеманн дуже пишається отриманою нагородою. Водночас це вже не перше подібне досягнення для рекордсмена.

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Поні з Німеччини побив світовий рекорд і визнаний найменшим конем у світі. Зріст тварини трохи більший, ніж 50 сантиметрів. Про це йдеться в матеріалі Bild.

Проживає поні на ім'я Памукель у місті Бреккерфельд на заході Німеччини і йому зараз п'ять років. Кілька днів тому рекордсмена було офіційно визнано найменшим конем у світі, адже його зріст становить лише 52 сантиметри.

Власниця Памукеля Кароліна Вайдеманн згадує, що фахівці тричі виміряли її конячку за допомогою складаної лінійки, будівельного рівня і лазерної лінійки. Жінка дуже пишається отриманою нагородою.

У Німеччині поні встановив світовий рекорд і став найменшим конем у світі Фото: Bild

Автори матеріалу зазначили, що мініпоні є навченим терапевтичним конем. Він здатен викликати посмішку на обличчях дітей на кінній фермі, а також розвеселити літніх громадян у будинку для літніх людей.

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"Малюк не тільки розумний і спритний. Він ще й сміливий і не соромиться спілкуватися зі своїми великими колегами-конями у своєму домі на фермі в Зауерланді", — йдеться в повідомленні.

У Німеччині поні встановив світовий рекорд і став найменшим конем у світі Фото: Bild

Примітно, що для Памукеля це вже не перший рекорд за 5 років життя. Минулого року поні протягнув 41-кілограмовий стовбур дерева, який трохи важчий, ніж він сам. Це дало йому змогу потрапити до Книги рекордів Гіннесса.

До слова, найкращим другом мініпоні є кіт Робін, який також проживає на фермі. Вони нерозлучні і часом навіть їдять з однієї миски.

У Німеччині поні встановив світовий рекорд і став найменшим конем у світі Фото: Bild

Нагадаємо, 23 квітня повідомлялося, що українка з найдовшим у світі волоссям потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Дівчина щодня заплітає волосся в пучок, щоб воно не торкалося підлоги. На вулиці люди часто підходять до неї і просять сфотографуватися.