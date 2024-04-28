Чуть больше 50 сантиметров: в Германии пони стал самой маленькой лошадью в мире (фото)

Владелица мини-пони Каролина Вайдеманн очень гордится полученной наградой. В то же время, это уже не первое подобное достижение для рекордсмена.

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Пони из Германии побил мировой рекорд и признан самой маленькой лошадью в мире. Рост животного чуть больше, чем 50 сантиметров. Об этом говорится в материале Bild.

Проживает пони по имени Памукель в городе Бреккерфельд на западе Германии и ему сейчас пять лет. Несколько дней назад рекордсмен был официально признан самой маленькой лошадью в мире, ведь рост составляет всего 52 сантиметра.

Владелица Памукеля Каролина Вайдеманн вспоминает, что специалисты трижды измерили ее лошадку при помощи складной линейки, строительного уровня и лазерной линейки. Женщина очень гордится полученной наградой.

В Германии пони установил мировой рекорд и стал самой маленькой лошадью в мире Фото: Bild

Авторы материала отметили, что мини-пони является обученной терапевтической лошадью. Она способна вызвать улыбку на лицах детей на конной ферме, а также развеселить пожилых граждан в доме престарелых.

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"Малыш не только умный и ловкий. Он еще и смелый и не стесняется общаться со своими большими коллегами-лошадьми в своем доме на ферме в Зауэрланде", — говорится в сообщении.

В Германии пони установил мировой рекорд и стал самой маленькой лошадью в мире Фото: Bild

Примечательно, что для Памукеля это уже не первый рекорд за 5 лет жизни. В прошлом году пони протащил 41-килограммовый ствол дерева, который немного тяжелее, чем он сам. Это позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

К слову, лучшим другом мини-пони является кот Робин, который также проживает на ферме. Они неразлучны и порой даже едят из одной миски.

В Германии пони установил мировой рекорд и стал самой маленькой лошадью в мире Фото: Bild

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