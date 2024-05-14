Пішов грошовий дощ: чоловік скинув з неба 24 тисячі євро й спричинив хаос у місті (відео)

Сотні людей прочитали повідомлення блогера й прийшли в надії отримати гроші, а пізніше навіть почались масові заворушення.

Related video

Блогер, який називає себе "Оракулом" та носить золоту маску, публічно оголосив, що роздасть гроші й за допомогою дрона скине майже 24 тисячі євро у 10-франкових купюрах у так званому "китайському кварталі" на березі Цюрихського озера. Відповідне відео було опубліковано на його сторінці в TikTok.

"Мене звуть Оракул. У суботу, 11 травня, над китайським кварталом Цюриха піде грошовий дощ. Ви не вірите? Тоді залишайтеся вдома. Всім іншим — удачі", — написав він.

Сотні людей прочитали повідомлення блогера й прийшли в надії отримати гроші. Пізніше навіть почались масові заворушення.

"У суботу, приблизно о 20:00, організатор запустив над парком дрон з мішком грошей, щоб скинути їх на територію парку. Люди, що зібралися там, намагалися зібрати якомога більше банкнот", — повідомляє поліція.

Блогер публічно оголосив, що роздасть гроші Фото: TikTok

Як можна побачити на опублікованих фото, на місце події прибула щонайменше одна карета швидкої допомоги. Було поранено і доставлено до лікарні 12-річного хлопчика з Домінікани. Наразі невідомо, як він почувається.

Правоохоронці поки що не надали жодної інформації про об'єкт, яким було поранено дитину, тож вони шукають свідків інциденту. Прокуратура розпочала розслідування, але ідентифікувати особу блогера із золотою маскою так і не вдалося. Також незрозуміло, що він скидав з неба — квіти чи справжні гроші.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пара закоханих прославилась у мережі після того, як серед білого дня зайнялась коханням у багатолюдному нью-йоркському Бетері-парку, що на півдні острова Мангеттен (США). Одна з очевидців зняла курйозний інцидент на відео й виклала на своїй сторінці у TikTok, де його переглянуло вже понад 55,3 мільйона людей.

Крім того, блогерка мало не згоріла з сорому через прикре непорозуміння: сантехнік сплутав її тонік для обличчя, що стояв на раковині у ванній кімнаті, з інтимною іграшкою. Про це жінка розповіла на своїй сторінці в TikTok, за якою стежить 384 тисячі користувачів.