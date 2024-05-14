Пошел денежный дождь: мужчина сбросил с неба 24 тысячи евро и вызвал хаос в городе (видео)

Сотни людей прочитали сообщение блогера и пришли в надежде получить деньги, а позже даже начались массовые беспорядки.

Related video

Блогер, который называет себя "Оракулом" и носит золотую маску, публично объявил, что раздаст деньги и с помощью дрона сбросит около 24 тысяч евро в 10-франковых купюрах в так называемом "китайском квартале" на берегу Цюрихского озера. Соответствующее видео было опубликовано на его странице в TikTok.

"Меня зовут Оракул. В субботу, 11 мая, над китайским кварталом Цюриха пойдет денежный дождь. Вы не верите? Тогда оставайтесь дома. Всем остальным — удачи", — написал он.

Сотни людей прочитали сообщение блогера и пришли в надежде получить деньги. Позже даже начались массовые беспорядки.

"В субботу, около 20:00, организатор запустил над парком дрон с мешком денег, чтобы сбросить их на территорию парка. Собравшиеся там люди пытались поймать как можно больше банкнот", — сообщает полиция.

Блогер публично объявил, что раздаст деньги Фото: TikTok

Как можно увидеть на опубликованных фотографиях, на место происшествия прибыла по меньшей мере одна карета скорой помощи. Был ранен и доставлен в больницу 12-летний мальчик из Доминиканы. Пока неизвестно, как он себя чувствует.

Правоохранители пока не предоставили никакой информации об объекте, которым был ранен ребенок, поэтому они ищут свидетелей инцидента. Прокуратура начала расследование, но идентифицировать личность блогера с золотой маской так и не удалось. Также непонятно, что он сбрасывал с неба — цветы или настоящие деньги.

Напомним, ранее Фокус писал, что пара влюбленных прославилась в сети после того, как среди белого дня занялась любовью в многолюдном нью-йоркском Бетери-парке, что на юге острова Манхэттен (США). Одна из очевидцев сняла курьезный инцидент на видео и выложила на своей странице в TikTok, где его посмотрело уже более 55,3 миллиона человек.

Кроме того, блогерша чуть не сгорела со стыда из-за досадного недоразумения: сантехник спутал ее тоник для лица, стоявший на раковине в ванной комнате с интимной игрушкой. Об этом женщина рассказала на своей странице в TikTok, за которой следит 384 тысячи пользователей.