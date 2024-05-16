Жінка змусила поліціанта "пірнути" у каналізацію, щоб не втратити свої 100 євро

На знак подяки тайка витратила частину грошей та пригостила своїх помічників смачними напоями.

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54-річна жінка з Таїланду випадково впустила свій виграшний лотерейний білет, якого поривом вітру закинуло у каналізаційний люк, але не розгубилась і змусила працівника поліції спуститися на 2 метри під землю й знайти його. Про цей курйозний випадок написало видання Daily Star.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, правоохоронець, що знаходився неподалік, помітив жінку в біді й покликав інших перехожих на допомогу. На опублікованому відео показано, як доброволець, прикріплений до крана, "пірнає" у люк та згодом дістає два лотерейні білети, один з яких виявився виграшним.

Повідомляється, що стічні води у районі Бан Дан провінції Бурірам на північному сході Таїланду пересохли через відсутність дощів, тож поліціянту не довелось копирсатися у відходах.

54-річна жінка з Таїланду випадково впустила свій виграшний лотерейний білет у каналізацію Фото: Facebook 54-річна жінка з Таїланду випадково впустила свій виграшний лотерейний білет у каналізацію Фото: Facebook

На знак подяки тайка витратила частину свого виграшу в 4 000 батів (майже 100 євро), щоб пригостити своїх помічників смачними напоями. Журналістам вона зізналась, що виграла у лотерею вперше, хоча регулярно випробовує свою удачу.

"То була така безмежна радість. Я не змогла б ні їсти, ні спати, якби лотерейний білет пошкодився", — додала вона.

Користувачі мережі похвалили поліціанта за сміливість та відданість своїй роботі, а також привітали жінку з першим виграшем, хоч він і виявився незначним.

"Навіть якщо це невелика сума грошей, я приголомшена щедрістю тайців, які так допомагають один одному";

"Ви дуже милий поліціант. Таке велике серце. Дякую всім, хто проявив доброту";

"Цінність доброти не визначається тим, скільки її — багато чи мало".

На знак подяки тайка витратила частину свого виграшу, щоб пригостити своїх помічників смачними напоями Фото: Facebook На знак подяки тайка витратила частину свого виграшу, щоб пригостити своїх помічників смачними напоями Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 23-річна Фібі Кнеллер зірвала джекпот у розіграші Omaze Million Pound House Draw, отримавши ключі від суперкара Porsche вартістю 100 000 фунтів стерлінгів (майже 5 млн грн), але не може сісти за кермо.

Крім того, Дженніфер Готард із містечка Клівліс (Велика Британія) виграла майже 13 тисяч доларів у лотерею, але минуло вже 5 тижнів, а вона й досі не отримала "жодної копійки". Накладка сталася через ухвалення нових правил виплати виграшів.