Жінка втратила лотерейний приз у 3,6 млн фунтів стерлінгів через "дивний збіг"

Ніколь Макріганніс вибрала кілька випадкових чисел у своєму лотерейному білетові, і всі вони виявилися на одну цифру більшими, ніж виграшні.

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Ніколь Макріганніс із Ліверпуля (Англія) була дуже близька до того, щоб протягом 30 років щомісяця отримувати по 10 000 фунтів стерлінгів від лотереї Set for Life. Вона описує своє нещастя, яке було близьким, але не принесло їй успіху, як "трагічно кумедне". Про це пише Daily Star.

Жінка, яка вважає, що втратила 3,6 мільйона фунтів стерлінгів через дивний збіг, назвала те, що трапилося, "трагічно смішним".

Беручи участь у розіграші 18 березня, 23-річна Ніколь вибрала кілька випадкових чисел, але всі вони виявилися на одну цифру більшими, ніж виграшні.

Химерно малі шанси опинитися так близько до п'яти номерів поспіль призвели до того, що Ніколь не знала як себе почувати. Жінка хотіла сміятися і плакати одночасно.

Це була друга спроба дівчини виграти в лотерею Фото: MEN Media

Номери Ніколь були 03, 12, 20, 39, 44 з "кулею життя" 06, а виграшними номерами були 02, 11, 19, 38, 43 з "кулею життя" 06.

"Я грала вдруге, насправді я використовувала два інші набори чисел. Однак їх я не збиралася використовувати. За примхою я просто поставила випадкові числа, які мені сподобалися. Спочатку я дивилася на номери і думала: "Неважливо". Потім я побачила, що перший і другий номери були дуже близькі. Потім я зрозуміла, що всі вони на один більші. Я почала маніакально сміятися і плакати. Мені здавалося, що це так трагічно смішно. Я була зі своєю найкращою подругою Джесс і одразу ж зателефонувала мамі, і обидві вони не могли зрозуміти, чому я так вражена", — розповіла Ніколь, яка працює візажисткою.

Номери, які обрала британка Фото: MEN Media Виграшні номери Фото: MEN Media

Видання зазначає, що в Національній лотереї Set for Life переможець отримує 10 000 фунтів стерлінгів на місяць протягом 30 років — суму, що дорівнює 3,6 мільйона фунтів стерлінгів, яка має змінити його життя. Ніколь, яка живе в Ліверпулі, каже, що якби їй удалося виграти головний приз, вона б витратила свій виграш на лікування сім'ї, нову машину і власний будинок.

Раніше Фокус повідомляв, що молодий мільйонер поділився секретами свого успіху. Бен Бернс розповів, що не моргнув і оком коли заробив свій перший мільйон. Молодий бізнесмен поділився своєю історією успіху і зазначив, що великі гроші не змінили спосіб його життя.

Також стало відомо, що жінка виграла майже $43 млн у казино, але замість грошей отримала стейк на вечерю. Катріні Букман випав найбільший джекпот в ігровому автоматі в історії США, але грошей вона так і не отримала.