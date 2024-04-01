Женщина упустила лотерейный приз в 3,6 млн фунтов стерлингов из-за "странного совпадения"

Николь Макриганнис выбрала несколько случайных чисел в своем лотерейном билете и все они оказались на одну цифру больше, чем выигрышные.

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Николь Макриганнис из Ливерпуля (Англия) была очень близка к тому, чтобы в течение 30 лет ежемесячно получать по 10 000 фунтов стерлингов от лотереи Set for Life. Она описывает свое несчастье, которое было близким, но не принесло ей успеха, как "трагически забавное". Об этом пишет Daily Star.

Женщина, которая считает, что потеряла 3,6 миллиона фунтов стерлингов из-за странного совпадения, назвала случившееся "трагически смешным".

Участвуя в розыгрыше 18 марта, 23-летняя Николь выбрала несколько случайных чисел, но все они оказались на одну цифру больше, чем выигрышные.

Причудливо малые шансы оказаться так близко к пяти номерам подряд привели к тому, что Николь не знала как себя чувствовать. Женщина хотела смеяться и плакать одновременно.

Это была вторая попытка девушки выиграть в лотерею Фото: MEN Media

Номера Николь были 03, 12, 20, 39, 44 с "шаром жизни" 06, а выигрышными номерами были 02, 11, 19, 38, 43 с "шаром жизни" 06.

"Я играла во второй раз, на самом деле я использовала два других набора чисел. Однако их я не собиралась использовать. По прихоти я просто поставила случайные числа, которые мне понравились. Сначала я смотрела на номера и думала: "Неважно". Потом я увидела, что первый и второй номера были очень близки. Потом я поняла, что все они на один больше. Я начала маниакально смеяться и плакать. Мне казалось, что это так трагически смешно. Я была со своей лучшей подругой Джесс и сразу же позвонила маме, и обе они не могли понять, почему я так потрясена", — рассказала Николь, которая работает визажистом.

Номера, которые выбрала британка Фото: MEN Media Выигрышные номера Фото: MEN Media

Издание отмечает, что в Национальной лотерее Set for Life победитель получает 10 000 фунтов стерлингов в месяц в течение 30 лет — сумму, равную 3,6 миллиона фунтов стерлингов, которая должна изменить его жизнь. Николь, живущая в Ливерпуле, говорит, что если бы ей удалось выиграть главный приз, она бы потратила свой выигрыш на лечение семьи, новую машину и собственный дом.

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