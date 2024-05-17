"Цінне заняття" : у Кореї на "конкурсі ледарів" перемогла жінка з 2 роботами (фото, відео)

За словами художниці Woopsyang, яка організувала захід, іноді дуже важливо сповільнитися і перестати домагатися успіху. Перепочинок став не марною тратою часу, а корисним змаганням, за яким спостерігає весь світ.

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У Південній Кореї пройшов ювілейний конкурс, на якому його учасники змагаються, хто краще за всіх вміє абсолютно нічого не робити. Про це йдеться в матеріалі CNN.

Понад 100 людей зібралися в одному місці для того, щоб мовчки посидіти на килимках для йоги й абсолютно нічого не робити. Спеціальний захід проводиться в Сеулі вже в 10-й раз і це є одночасно фізичним випробуванням і відпочинком.

Мета конкурсу в тому, щоб відволіктися від усього, що може турбувати і 90 хвилин часу провести сидячи. Не можна розмовляти, засинати або ж перевіряти телефон.

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Цікаво, що організатори відстежують пульс учасників змагання "Space-out" і наприкінці у глядачів є можливість проголосувати за десятку найкращих. Той, у кого з 10 учасників найстабільніший пульс, також отримує приз.

"Я п'ять разів пробувався на Олімпійські ігри і за 30 років тренувань жодного разу не відпочив як слід. Я чув, що тут можна очистити розум і відпочити хоча б протягом цього часу, тож я прийшов сюди з думкою: "Вау, це те, що мені так потрібно", — заявив один із конкурсантів Квак Юн-гі, який посів 3 місце.

У Південній Кореї влаштували конкурс, на якому забороняється що-небудь робити Фото: CNN У Південній Кореї влаштували конкурс, на якому забороняється що-небудь робити Фото: CNN

Кількість охочих узяти участь у цьому заході щороку збільшується. Цього разу було понад 4 тисячі заявок, але організатори відібрали лише 117 осіб. У списку були як учні другого класу, так і люди за 60 років.

Жителі Південної Кореї кажуть, що це чудова можливість відновитися після вигорання або стресу, які може викликати робота. 26-річний блогер Кім Сок Хван розповів, що у нього в житті дуже багато турбот, тому було ухвалено рішення позбутися стресу за допомогою такого конкурсу.

"Я придумала змагання, подумавши, що було б здорово зробити паузу всім разом, в одному і тому ж місці, в один і той же час. Змагальне неробство перевертає громадську думку про те, що перепочинок — це марна трата часу, і перетворює його на цінне заняття. Цей конкурс говорить вам, що байдикування — це не марна трата часу, а час, який вам справді потрібен", — розповіла художниця під псевдонімом Woopsyang, яка і створила конкурс.

Цікаво, що після 2014 року, коли в Сеулі вперше провели змагання, цей досвід перейняли й інші країни. Зокрема йдеться про Китай, Нідерланди, Японію тощо.

Цього року перемогу здобула 35-річна Квон Со-а, яка має одразу дві роботи у звичайному житті. Вона розуміє, що Корея — досить конкурентна країна, де всі намагаються домогтися успіху, проте іноді варто сповільнитися.

"Це корисно як для психічного, так і для фізичного здоров'я, тому що вашому тілу потрібно розслабитися, а воно може розслабитися тільки тоді, коли розслабляється мозок", — підсумувала переможниця.

Переможниця конкурсу з байдикування розповіла, чому це важливий захід Фото: CNN

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США одна компанія готова заплатити людям 10 тисяч доларів, якщо вони відмовляться від телефону на місяць. Усі переможці отримають гроші, а також скриньку для зберігання смартфонів, щоб позбутися їх, запасний розкладний телефон і запас йогурту на три місяці.