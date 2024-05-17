"Ценное занятие" : в Корее на "конкурсе лентяев" победила женщина с 2 работами (фото, видео)

По словам художницы Woopsyang, которая организовала мероприятие, иногда очень важно замедлиться и перестать добиваться успеха. Передышка стала не пустой тратой времени, а полезным соревнованием, за которым наблюдает весь мир.

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В Южной Корее прошел юбилейный конкурс, на котором его участники соревнуются, кто лучше всех умеет абсолютно ничего не делать. Об этом говорится в материале CNN.

Более 100 человек собрались в одном месте для того, чтобы молча посидеть на ковриках для йоги и абсолютно ничего не делать. Специальное мероприятие проводится в Сеуле уже 10-й раз и это является одновременно физическим испытанием и отдыхом.

Цель конкурса в том, чтобы отвлечься от всего, что может беспокоить и 90 минут времени провести сидя. Нельзя разговаривать, засыпать или же проверять телефон.

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Примечательно, что организаторы отслеживают пульс участников соревнования "Space-out" и в конце у зрителей есть возможность проголосовать за десятку лучших. Тот, у кого из 10 участников самый стабильный пульс, также получает приз.

"Я пять раз пробовался на Олимпийские игры и за 30 лет тренировок ни разу не отдохнул как следует. Я слышал, что здесь можно очистить разум и отдохнуть хотя бы в течение этого времени, поэтому я пришел сюда с мыслью: "Вау, это то, что мне так нужно", — заявил один из конкурсантов Квак Юн-ги, который занял 3 место.

В Южной Корее устроили конкурс, на котором запрещается что-либо делать Фото: CNN В Южной Корее устроили конкурс, на котором запрещается что-либо делать Фото: CNN

Количество желающих принять участие в этом мероприятии каждый год увеличивается. В этот раз было свыше 4 тысяч заявок, но организаторы отобрали лишь 117 человек. В списке были как ученики второго класса, так и люди за 60 лет.

Жители Южной Кореи говорят, что это отличная возможность восстановиться после выгорания или стресса, которые может вызвать работа. 26-летний блогер Ким Сок Хван рассказал, что у него в жизни очень много забот, поэтому было принято решение избавиться от стресса при помощи такого конкурса.

"Я придумала соревнование, подумав, что было бы здорово сделать паузу всем вместе, в одном и том же месте, в одно и то же время. Соревновательное безделье переворачивает общественное мнение о том, что передышка — это пустая трата времени, и превращает ее в ценное занятие. Этот конкурс говорит вам, что безделье — это не пустая трата времени, а время, которое вам действительно нужно", — рассказала художница под псевдонимом Woopsyang, которая и создала конкурс.

Примечательно, что после 2014 года, когда в Сеуле впервые провели соревнование, этот опыт переняли и другие страны. В частности речь идет про Китай, Нидерланды, Японию и так далее.

В этом году победу одержала 35-летняя Квон Со-а, у которой сразу две работы в обычной жизни. Она понимает, что Корея — достаточно конкурентная страна, где все пытаются добиться успеха, однако иногда стоит замедлиться.

"Это полезно как для психического, так и для физического здоровья, потому что вашему телу нужно расслабиться, а оно может расслабиться только тогда, когда расслабляется мозг", — подытожила победительница.

Победительница конкурса по ничегонеделанию рассказала, почему это важное мероприятие Фото: CNN

Напомним, ранее сообщалось, что в США одна компания готова заплатить людям 10 тысяч долларов, если они откажутся от телефона на месяц. Все победители получат деньги, а также ящик для хранения смартфонов, чтобы избавиться от них, запасной раскладной телефон и запас йогурта на три месяца.