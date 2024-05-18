"Нагадує краба": жовті павуки з унікальною здатністю вторгаються в будинки людей (фото)

Істота може змінювати колір залежно від оточення і має унікальну здатність пересуватися боком, а також вперед і назад.

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У Великій Британії яскраво-жовті павуки вторгаються в будинки людей. Багато з них стверджують, що членистоногі мають унікальну здатність. Знімком одного непроханого гостя поділився користувач із ніком Vivalo на популярному форумі Reddit.

Істота змінює колір і має унікальну здатність пересуватися боком, а також вперед і назад. Чоловік, який помітив павука, хотів більше дізнатися про його вид.

"Що це за яскраво-жовтий павук? Помічений сьогодні вранці в Річмонді, Лондон, Велика Британія", — підписав він своє фото.

На запит британця відгукнувся один зі знавців комах. Він написав, що це Misumena vatia — більш відомий як краб-павук через його унікальну здатність пересуватися боком, а також вперед і назад.

"Цікаво. Коли я його побачив, то подумав, що він чимось нагадує краба", — відповів знавцю автор повідомлення.

Чоловік, який помітив павука, хотів більше дізнатися про його вид Фото: Reddit

Видання Daily Star зазначає, що ці павуки, які також трапляються в Північній Америці та по всій Європі, досягають розміру близько 1 см, якщо це самки, і 0,5 см, якщо самці. Їхня отрута досить сильна, щоб убити комах набагато більших за них самих, але, на щастя, вони нешкідливі для людини.

Ці хитрі павуки вміють зливатися з навколишнім середовищем, змінюючи колір відповідно до квітки, на якій вони перебувають, переходячи від жовтого до білого. Подібне "перетворення" може тривати до 25 днів, і тільки самки павуків здатні на цей крутий трюк у своїх восьми рукавах. Як і багато інших павуків, самки золотистого краба іноді канібалізують своїх партнерів-самців після закінчення спарювання.

Раніше Фокус повідомляв, що німець працює на "найбільш відокремленій роботі" у світі. Орнітолог Якоб Вільдраут каже, що йому не буває самотньо або нудно, оскільки він спілкується з природою. Раз на тиждень моряки доставляють йому воду, продукти та пошту.

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