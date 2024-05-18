"Схоже на кошмар": чоловік знайшов потаємну кімнату в стіні (відео)

Власник будинку вийняв кілька цеглин із кам'яної стіни й помітив за нею ручку дверей. Чоловік відчинив її, але налякав багатьох людей у соцмережах.

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Власник будинку виявив приховану кімнату за стіною через кілька років після переїзду. Його знахідка викликала ажіотаж у соціальних мережах. Про цю історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Один домовласник налякав багатьох користувачів соцмереж, коли 2020 року виявив потаємну кімнату, заховану за стіною, через п'ять років після переїзду в нове житло. Своєю знахідкою чоловік поділився на Reddit.

Власник будинку дістав дві цеглини з сірої кам'яної стіни у своїй їдальні й помітив за нею двері з позолоченим поворотним замком. За ними виявилася кімната розміром із шафу, про існування якої він і його дружина навіть не підозрювали.

"Живу в цьому будинку вже 5 років, ніколи не помічав, що за оздобленням їдальні є потаємні двері, які ведуть у невелику комірчину", — писав він.

Кам'яна стіна, за якою були потаємні двері Фото: Reddit

Багатьох користувачів форуму налякала подібна знахідка. Її порівнювали з кошмаром, а сама ситуація багатьом нагадувала сценарій фільму жахів.

"Уявіть собі, що ви відчиняєте двері й виявляєте ознаки того, що тут уже давно хтось живе", "Схоже на кошмар", "Хм, це навіть моторошно", "Як у фільмі Паразити", — писали вони.

Автор повідомлення поспішив заспокоїти людей, і зазначив, що йому слід було взяти з собою ліхтарик, коли він записував відео. За його словами, всередині не було нічого цікавого. Чоловік знайшов віник і совок, 1/3 мішка бетону, кілька дерев'яних дощок, маленький парканчик і запасні жалюзі.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виявив моторошну знахідку в стіні старого будинку. Власник будинку показав, що ховалося за однією зі стін у його ванній кімнаті. Користувачів соцмереж налякала моторошна знахідка чоловіка.

Також стало відомо, що жінка знайшла в місті "секретний парк". Емілі Чаплін часто чула про "Парк і озеро Мозлі", але не знала де він розташований. Нещодавно вона прогулювалася міським ринком і помітила, що люди підозріло часто звертають на одну з вулиць поруч.