Дім на колесах: чоловік ночує в машині та збирає гроші на поїздки до коханої (фото)

Хуанг веде карту, на якій зазначає місця, де можна припаркуватися на ніч без штрафу. Чоловік змушений приймати душ у громадських туалетах і на стадіонах.

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35-річний продавець із Китаю, який втратив усе в повені, спить у машині, щоб накопичити грошей на щотижневі поїздки до подруги, яка живе за 500 км від нього. Про це пише SCMP.

Любов не знає меж, і чоловік на прізвище Хуанг показав, який вигляд має справжня відданість. Щоб зберегти стосунки на відстані, продавець, який працює в Пекіні, перетворив свій автомобіль на будинок, щоб накопичити грошей для зустрічей зі своєю коханою. Кожні вихідні він проїжджає 500 км, щоб побачитися зі своєю дівчиною в провінції Шаньсі на півночі Китаю.

Хуанг щоп'ятниці подорожує потягом між Пекіном і містом Тайюань провінції Шаньсі, залишаючи машину в столиці Китаю на час свого повернення.

Щоб заощадити гроші, він спить у своєму автомобілі площею 1,5 квадратних метрів на розкладному ліжку на задньому пасажирському сидінні. Хуанг уже 12 років є "пекінським волоцюгою" — людиною, яка живе за містом і приїжджає до столиці на роботу.

Однак до минулого літа він жив у селі на околиці Пекіна, сплачував щомісячну оренду в розмірі 2000 юанів (11 тисяч гривень), допоки найсильніша за 140 років регіональна повінь не знищила його житло та все, що йому належало. Після цього він вирішив переїхати у свою машину, тому що оренда квартири поруч з офісом у центрі міста коштувала б щонайменше 10 000 юанів (55 тисяч гривень), чого він не міг собі дозволити.

Щоб зберегти стосунки на відстані чоловік перетворив свій автомобіль на будинок Фото: Weibo

Тепер, живучи в машині, чоловік зазвичай добирається до роботи за 20 хвилин і максимально використовує кожен сантиметр автомобільного простору. Він веде карту, на якій зазначає місця, де можна припаркуватися на ніч без штрафу, і приймає душ у громадських туалетах і на спортивних стадіонах.

У підлокітнику між сидіннями водія і переднього пасажира знаходиться високий стакан для підігріву води, а з боку переднього пасажира — розетка. У багажнику зберігається розкладне ліжко для нічного сну. Він зберігає спальний мішок у боксі на даху, який допомагає йому пережити зиму.

Хуанг каже, що йому більше подобається жити в машині, ніж в орендованих квартирах без вікон, які раніше були йому по кишені. Хоча його дівчина спочатку переконувала його знайти іншу квартиру, пізніше вона змирилася з його способом життя.

"Зрештою, знімати житло наодинці в Пекіні не має особливого сенсу. Дім — це місце, де є сім'я", — пояснив чоловік.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік закохався в тещу і одружився з нею. Після смерті дружини Сікандар Ядав переїхав до її родичів і закохався в її матір на ім'я Гіта. Жінка відповіла йому взаємністю, але пара не змогла довго тримати свої стосунки в таємниці.

Також стало відомо, що будівельник кинув роботу і зробив непристойну пропозицію господині. Через три дні після початку роботи найнятий жінкою працівник безшумно зібрав свої інструменти й пішов без пояснення причин. На той момент він виконав лише половину роботи, яку потрібно було зробити.