Дом на колесах: мужчина ночует в машине и копит деньги на поездки к любимой (фото)

Хуанг ведет карту, на которой отмечает места, где можно припарковаться на ночь без штрафа. Мужчина вынужден принимать душ в общественных туалетах и на стадионах.

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35-летний продавец из Китая, потерявший все в наводнении, спит в машине, чтобы накопить денег на еженедельные поездки к подруге, которая живет в 500 км от него. Об этом пишет SCMP.

Любовь не знает границ, и мужчина по фамилии Хуанг показал, как выглядит настоящая преданность. Чтобы сохранить отношения на расстоянии продавец, работающий в Пекине, превратил свой автомобиль в дом, чтобы накопить денег для встреч со своей возлюбленной. Каждые выходные он проезжает 500 км, чтобы повидаться со своей девушкой в провинции Шаньси на севере Китая.

Хуанг каждую пятницу путешествует на поезде между Пекином и городом Тайюань провинции Шаньси, оставляя машину в столице Китая на время своего возвращения.

Чтобы сэкономить деньги, он спит в своем автомобиле площадью 1,5 квадратных метра на раскладной кровати на заднем пассажирском сиденье. Хуанг уже 12 лет является "пекинским бродягой" — человеком, живущим за городом и приезжающим в столицу на работу.

Однако до прошлого лета он жил в деревне на окраине Пекина, платил ежемесячную аренду в размере 2000 юаней (11 тысяч гривен), пока сильнейшее за 140 лет региональное наводнение не уничтожило его жилье и все, что ему принадлежало. После этого он решил переехать в свою машину, потому что аренда квартиры рядом с офисом в центре города стоила бы не менее 10 000 юаней (55 тысяч гривен), чего он не мог себе позволить.

Чтобы сохранить отношения на расстоянии мужчина превратил свой автомобиль в дом Фото: Weibo

Теперь, живя в машине, мужчина обычно добирается до работы за 20 минут и максимально использует каждый сантиметр автомобильного пространства. Он ведет карту, на которой отмечает места, где можно припарковаться на ночь без штрафа, и принимает душ в общественных туалетах и на спортивных стадионах.

В подлокотнике между сиденьями водителя и переднего пассажира находится высокий стакан для подогрева воды, а со стороны переднего пассажира — розетка. В багажнике хранится раскладная кровать для ночного сна. Он хранит спальный мешок в боксе на крыше, который помогает ему пережить зиму.

Хуанг говорит, что ему больше нравится жить в машине, чем в съемных квартирах без окон, которые раньше были ему по карману. Хотя его девушка поначалу убеждала его найти другую квартиру, позже она смирилась с его образом жизни.

"В конце концов, снимать жилье в одиночку в Пекине не имеет особого смысла. Дом — это место, где есть семья", — объяснил мужчина.

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