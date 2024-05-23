Стало важко дихати: сержант ВПС США зустрів НЛО біля секретної ядерної бази (фото)

Військовий у відставці зізнався, що величезний корабель інопланетян приземлився в Південній Дакоті. І в нього від цієї зустрічі залишилися опіки.

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Колишній сержант ВПС США, якому було доручено охороняти ядерні ракетні шахти в Південній Дакоті, розповів про свою жахливу зустріч із величезним базовим кораблем НЛО. Маріо Вудс зізнався, що зустріч сталася 1977 року і він доповів начальству про те, що сталося. Про це пише Daily Star.

Колишній охоронець однієї з найсекретніших американських баз ядерної зброї каже, що одного разу він побачив, як перед ним приземлився величезний НЛО.

У 1977 році Маріо Вудс був старшим сержантом поліції безпеки ВПС США. Його направили на базу ВПС Еллсворт у Південній Дакоті, де він охороняв пускові шахти ракет, які становили частину системи ядерного стримування США.

Маріо Вудс розповів про свою зустріч із НЛО 1977 року Фото: Facebook The Unxplained Zone

В інтерв'ю подкасту The Disclosure Team він розповів, як перебував у центрі управління за межами головної бази, коли побачив величезний, але страхітливо тихий об'єкт, що світився і зависнув на деякій відстані за периметром бази.

"Я просто випадково подивився на схід, у бік бази ВПС Еллсворт, приблизно за 100 км звідси, і… я побачив це світло в небі", — розповів він, зазначивши, що в першу мить сприйняв НЛО за звичайний гелікоптер, або літак.

"Я подумав, що це? Це вертоліт? Це бомбардувальник B-52? B-52 іноді здійснюють такі тренувальні вильоти вночі і літають на малій висоті прямо над прерією. Вони так відпрацьовують атаки: злітають угору, потім униз", — але об'єкт наближався і команда Маріо отримала сигнал тривоги про те, що хтось — або щось — проникло за периметр бази. Разом із колегою на ім'я Майкл Джонсон Маріо відправили перевірити, що ж порушило кордони.

Він виїхав у непроглядну ніч на кілька хвилин, перш ніж побачив незрозумілий об'єкт, що пливе приблизно за кілометр від них, з вогнями, що "пульсують" під ним. Маріо і його колега побачили, як вогні переливалися помаранчевим, червоним і білим. І вони ніколи не бачили нічого подібного. Але під'їхали ще ближче і побачили НЛО "розміром з будівлю Walmart і довжиною з авіаносець".

Він заявив, що це був найбільший літак, який він коли-небудь бачив, додавши: "Я літав на C5 Galaxies і двічі літав на одному літаку з Кореї до Сполучених Штатів, туди і назад, тому я знаю розміри цих штук. Вони б здавалися крихітними, як порівняти з цим кораблем". За словами Маріо, величезний корабель водночас не видавав жодних звуків і ширяв зовсім низько над землею.

Ілюстративне фото: НЛО Фото: Science

Вони з Майклом опинилися майже під днищем інопланетного корабля, але побоялися їхати далі. Весь цей час від нього виходило потужне світло, яке освітлювало всю прерію навколо. А потім вони відчули, ніби якась сила намагається підняти їх із сидінь і їм стало важко дихати.

Ілюстративне фото: НЛО Фото: Facebook

А потім Маріо і Майкл побачили те, що зараз би ми назвали "дроном", але в 1977 році безпілотників у реальному житті ще не існувало.

"Куля, приблизно в чотири-п'ять разів більша за м'яч для волейболу, з'явилася лише за кілька дюймів над капотом. Слово "дрон" тоді не використовувалося, але, схоже, це був саме він. Ця штука носилася, як м'ячик для пінг-понгу, хоч би яким великим він був, протягом трьох або чотирьох секунд, а потім раптово відлетіла і зникла", — і тільки після появи інопланетного дрона Майкл і Маріо побачили самих інопланетян.

Колишній військовий каже, що їх було четверо і вони не заподіяли їм із Майклом шкоди.

Ілюстративне фото: інопланетяни Фото: IFLS

"Я бачив цих чотирьох істот — трьох маленьких і одного високого — приблизно за п'ять метрів від мене. Вони рухалися синхронно і наблизилися до нашої вантажівки. У маленького була паличка з кінчиком, що світився", — Маріо і його колега заціпеніли від жаху. Але він "почув" голос інопланетянина у себе в голові, який попросив його не боятися. Маріо заплющив очі, а коли розплющив, то зрозумів, що він опинився в цілковитій темряві, його колега в стані шоку, а їхня вантажівка якимось чином опинилася на дамбі приблизно за 16 км від місця зустрічі з НЛО.

"Найдивніше в цьому було те, що машина стояла повернута капотом у тому напрямку, звідки вона могла приїхати, і жодних слідів шин там не було", — зрештою виявилося, що поки Маріо приплющив очі на секунду, насправді минуло майже п'ять годин. Їх знайшли військові, які охороняли дамбу. Вони з Майклом повернулися на базу, де отримали догану від начальства.

Вони розповіли про зустріч із кораблем НЛО, але промовчали про інопланетян, бо розуміли, що це покладе край їхній кар'єрі в армії.

Прибулі медики оглянули Маріо і взяли зразки шкіри, сказавши йому, що в нього кілька невеликих опіків на обличчі та руках. Йому було наказано підписати документ про нерозголошення, що не дозволяє йому розповідати про свій дивний досвід до кінця його службової кар'єри.

Нагадаємо, раніше експертка з НЛО розповідала про те, як американські військові зустріли інопланетянина в пустелі Невада. Він попросив запчастину для свого космічного корабля.