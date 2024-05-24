Сестра допомогла стати мільйонером: хлопець виграв $1 млн у лотерею (фото)

Джален МакЛін дав сестрі трохи грошей і попросив її купити йому лотерейний білет. Незабаром він уже розмірковував, на що витратить виграш.

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18-річний Джален МакЛін із Північної Кароліни (США) виграв 1 мільйон доларів, попросивши свою сестру вибрати йому білет скретч-лотереї. Про це пише UPI.

Хлопець розповів подробиці представникам освітньої лотереї Північної Кароліни. За його словами, він дав сестрі трохи грошей і попросив її купити йому лотерейний білет.

Сестра МакЛіна, Даша Сайлас, вибрала білет Jumbo Bucks вартістю 10 доларів. Вона принесла його братові та спостерігала за тим, як він стирає захисний екран.

"У нього була величезна усмішка на обличчі. Така велика, що він був схожий на кіногероя Венома", — згадує Даша.

18-річний Джален МакЛін зі своєю сестрою Сашею Фото: North Carolina Education Lottery

МакЛін виграв головний приз гри — 1 мільйон доларів. Американець сказав, що планує використати частину свого виграшу для купівлі автомобіля Audi.

"Я почуваюся найщасливішим хлопцем у всесвіті. Скільки 18-річних підлітків виграють щось подібне?" — сказав він.

Хлопець міг обрати отримання премії у вигляді ануїтету в розмірі 50 000 доларів США протягом 20 років або одноразової виплати в розмірі 600 000 доларів США. Маклін вирішив, що йому підходить перший варіант.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я подала до суду на чоловіка, який виграв у лотерею $1,3 млрд. Щасливчик, відомий у судових документах тільки як Джон Доу, отримав після сплати податків 500 мільйонів доларів. Раніше він подав до суду на матір своєї дочки.

Також стало відомо, що вкрадена кредитка допомогла злочинцям виграти в лотерею 4 млн фунтів. Джон-Росс Вотсон і Марк Гудрам влаштували розкішну п'ятиденну вечірку, але їхня злочинна змова розкрилася після того, як вони не змогли відкрити банківський рахунок.