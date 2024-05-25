Китайський кіт встановив світовий рекорд зі швидкості їзди на скейтборді (фото, відео)

На те, щоб навчити кота їздити на скейті, у його господаря пішов рік. Лі Цзянтао каже, що це був найдовший період у його практиці.

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У полку котів-рекордсменів Книги рекордів Гіннеса прибуло. Зухвалий і чарівний американський короткошерстий кіт Бао Цзи, якому всього 20 місяців, увійшов в історію, продемонструвавши свої навички катання на скейтборді. За 12,85 секунди він проїхав на дошці 10 метрів.

Власник Бао Цзи — Лі Цзянтао з Китаю, професійний дресирувальник домашніх тварин. Спочатку він працював тільки з собаками, але пізніше розширив свою діяльність і на кішок.

Талант свого вихованця Лі, незважаючи на багаторічний досвід, розгледів не відразу.

"Я дресирую собак понад десять років і заради розваги почав кататися на скейтборді зі своїм собакою. Але Бао Цзи проявив неабиякий інтерес до скейтбордів, тому я вирішив виховати таку поведінку", — розповів чоловік.

Кіт Бао Цзи Фото: Guinnessworldrecords

За його словами, першим завданням, яке він поставив коту, ще до навчання їзді на скейтборді, було полювання на мишей.

"Ночами по стелі бігали миші, тому я попросив Бао Цзи їх відлякати", — пояснює Лі.

Чоловік каже, що спочатку Бао Цзи був таким самим, як і сотні тисяч інших кошенят. Найбільше він любив поїсти, поспати і пообніматися з людиною. Коли йому було півроку, тварина втекла з дому. Коли Цзянтао після пошуків втратив будь-яку надію побачити його знову, гуляка повернувся через тиждень.

Зараз між котом і людиною встановився міцний зв'язок.

"Бао Цзи любить, коли я беру його з собою на пригоди. Вдома він ледачий клубочок шерсті, але в скейт-парку він інший кіт — упевнений і сміливий, що з легкістю пробирається крізь натовп", — каже Лі.

Тварина також може виконувати низку трюків: від сидіння і трясіння лапами до удавання мертвим, перевертання, стрибків, лазіння, проходження через обручі, натискання на дверні дзвінки, штовхання бочок, які котяться, і навіть ведення баскетбольного м'яча.

Рекордсмен знає чимало й інших трюків Фото: Guinnessworldrecords

Однак саме на навчання кота катанню на скейтборді Лі, який навчив 13 котів користуватися туалетом зі змивом, витратив найбільше часу. На це в нього пішов рік.

"Мої друзі та шанувальники Бао Цзи надали мені неймовірну підтримку протягом усього цього випробування. Для мене присутність Бао Цзи незвичайна. Він як промінь світла в темряві. Щодня ми отримуємо послання любові та благословень від фанатів з усього світу. Я хочу подякувати всім, хто підтримує і любить Бао Цзи. Доставлення радості стільком людям робить цю подорож по-справжньому значущою", — розчулився Лі, отримавши сертифікат рекордсмена за свого вихованця.

Рекордний проїзд Бао Дзи

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