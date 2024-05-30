Літак повернувся в аеропорт через голого пасажира, який бігав по салону

Пасажири рейсу Virgin Australia були змушені спостерігати за тим, як голий чоловік пробіг проходом і повалив члена екіпажу на підлогу.

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Чоловіка заарештували через "голий" інцидент на борту пасажирського літака. Про це пише NBC News.

Пасажири рейсу Virgin Australia з Перта в Мельбурн (Австралія) повернулися назад в аеропорт приблизно через півтори години після зльоту, згідно з даними сайту з відстеження польотів. Вони стали свідками незвичайної "вистави", якої вони явно не очікували побачити в середині польоту.

Пасажири рейсу Virgin Australia з Перта до Мельбурна були змушені спостерігати за тим, як голий чоловік пробіг по проходу. Порушник порядку також повалив члена екіпажу на підлогу.

Рейс VA696 був повернутий назад у Перт через "деструктивного пасажира на борту", повідомив представник Virgin Australia у своїй заяві в понеділок, 27 травня. У заяві додається, що цю людину передали австралійській федеральній поліції.

У заяві федеральної поліції йдеться, що офіцери заарештували чоловіка після того, як він, імовірно, голим пробіг літаком під час польоту і повалив на підлогу одного з членів екіпажу.

Ілюстративне фото Фото: Virgin Australia

Стерлінг, один із пасажирів літака, який назвав тільки своє прізвище, розповів, що за годину після початку польоту раптово почув, як хтось біжить по проходу. Він зазначив, що після того, як чоловік імовірно збив стюардесу, біля кабіни пілотів пролунало "багато криків".

"На хлопцеві немає одягу, і він просто мчить до передньої частини літака. Спочатку думаєш, не дай Боже, це може бути напад. Дуже неприємно перебувати в літаку в такій ситуації. Один добрий самаритянин, здоровенний хлопець із бізнес-класу, одразу ж схопився, щоб втрутитися, а потім двоє інших хлопців пізніше піднялися і повалили його на підлогу", — сказав він.

На порушника одягли кайданки й відвели у хвостову частину літака.

Раніше Фокус повідомляв, що несподівана "заява" пілота збентежила пасажирку літака. Шивон Лідбеттер була здивована, почувши персональне звернення від члена екіпажу, яким виявився її двоюрідний брат.

Також стало відомо, що у США померла найдовготриваліша стюардеса у світі. За весь час роботи Бетт Неш довелося літати з колишньою першою леді Джекі Кеннеді. Жінку любили як члени екіпажу, так і пасажири авіакомпанії American Airlines.