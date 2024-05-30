Самолет вернулся в аэропорт из-за голого пассажира, который бегал по салону

Пассажиры рейса Virgin Australia были вынуждены наблюдать за тем, как голый мужчина пробежал по проходу и повалил члена экипажа на пол.

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Мужчина был арестован из-за "голого" инцидента на борту пассажирского самолета. Об этом пишет NBC News.

Пассажиры рейса Virgin Australia из Перта в Мельбурн (Австралия) вернулись назад в аэропорт примерно через полтора часа после взлета, согласно данным сайта по отслеживанию полетов. Они стали свидетелями необычного "представления", которого они явно не ожидали увидеть в середине полета.

Пассажиры рейса Virgin Australia из Перта в Мельбурн были вынуждены наблюдать за тем, как голый мужчина пробежал по проходу. Нарушитель порядка также повалил члена экипажа на пол.

Рейс VA696 был повернут обратно в Перт из-за "деструктивного пассажира на борту", сообщил представитель Virgin Australia в своем заявлении в понедельник, 27 мая. В заявлении добавляется, что этот человек был передан австралийской федеральной полиции.

В заявлении федеральной полиции говорится, что офицеры арестовали мужчину после того, как он, предположительно, голым пробежал по самолету во время полета и повалил на пол одного из членов экипажа.

Иллюстративное фото Фото: Virgin Australia

Стерлинг, один из пассажиров самолета, назвавший только свою фамилию, рассказал, что через час после начала полета внезапно услышал, как кто-то бежит по проходу. Он отметил, что после того, как мужчина предположительно сбил стюардессу, возле кабины пилотов раздались "много криков".

"На парне нет одежды, и он просто несется к передней части самолета. Изначально думаешь, не дай бог, это может быть нападение. Очень неприятно находиться в самолете в такой ситуации. Один добрый самаритянин, здоровенный парень из бизнес-класса, сразу же вскочил, чтобы вмешаться, а затем двое других парней позже поднялись и повалили его на пол", — сказал он.

На нарушителя надели наручники и отвели в хвостовую часть самолета.

Ранее Фокус сообщал, что неожиданное "заявление" пилота смутило пассажирку самолета. Шивон Лидбеттер была удивлена, услышав персональное обращение от члена экипажа, которым оказался ее двоюродный брат.

Также стало известно, что в США умерла самая долгоработающая стюардесса в мире. За все время работы Бетт Нэш довелось летать с бывшей первой леди Джеки Кеннеди. Женщину любили как члены экипажа, так и пассажиры авиакомпании American Airlines.