"Правильно читайте етикетки": лікар розкрив лайфхак із термінами придатності продуктів (відео)

За словами доктора Каран Раджа, важливо знати, що насправді означають позначки про терміни реалізації та придатності харчових продуктів. Він вважає, що не всю прострочену їжу варто викидати у відро для сміття.

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Доктор Каран Радж, лікар і хірург Національної служби охорони здоров'я Великої Британії, який часто ділиться порадами на своїх сторінках у соціальних мережах, опублікував ролик, у якому розповів про терміни придатності деяких продуктів, повідомляє Мirror.

"Перш ніж викидати їжу, правильно читайте етикетки з інформацією про безпеку харчових продуктів", — зазначив Радж. На зворотному боці упаковки харчових продуктів є різні типи формулювань, зокрема дати "термін продажу" і "термін придатності", і це важливі відмінності. "По-перше, у вас є терміни реалізації, це те, що потрібно тільки людям, які працюють у магазинах, щоб знати, коли прибрати продукцію з полиць. Ця дата не є стандартом безпеки харчових продуктів", — пояснив доктор Радж.

Лікар вважає, що терміни придатності для деяких продуктів "вказують, коли він матиме найкращий смак і якість". Він повідомив, що сухий рис все ще можна їсти "через п'ять років після цієї дати, якщо він зберігається в коробці".

Ви також можете побачити на упаковках продуктів дати "з'їсти до" або "використати до". "Вони вказують останній день, коли товар матиме максимальну якість. Єдиним винятком із цього правила є дитяче харчування. Не використовуйте дитяче харчування після цієї дати", — зазначив Радж.

Нарешті, лікар попередив, що термінів придатності м'ясних і молочних продуктів варто дотримуватися обов'язково. Також потрібно викидати все, що має найменші ознаки зіпсованого продукту: "дивний запах, зміна текстури, наявність плісняви, порушення цілісності пакування і всі роздуті банки".

Раніше, Фокус повідомляв, які продукти не варто зберігати в холодильнику. Деякі з них можуть втратити смак, текстуру або поживні речовини, якщо їх зберігати при низьких температурах