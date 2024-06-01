"Правильно читайте этикетки": врач раскрыл лайфхак со сроками годности продуктов (видео)

По словам доктора Каран Раджа, важно знать, что на самом деле означают отметки о сроках реализации и годности пищевых продуктов. Он считает, что не всю просроченную еду стоит выбрасывать в мусорное ведро.

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Доктор Каран Радж, врач и хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании, который часто делится советами на своих страницах в социальных сетях, опубликовал ролик, в котором рассказал о сроках годности некоторых продуктов, сообщает Мirror.

"Прежде чем выбрасывать еду, правильно читаете этикетки с информацией о безопасности пищевых продуктов", — отметил Радж. На обратной стороне упаковки пищевых продуктов есть разные типы формулировок, в том числе даты "срок продажи" и "срок годности", и это важные различия. "Во-первых, у вас есть сроки реализации, это то, что нужно только людям, которые работают в магазинах, чтобы знать, когда убрать продукцию с полок. Эта дата не является стандартом безопасности пищевых продуктов", — объяснил доктор Радж.

Врач считает, что сроки годности для некоторых продуктов "указывают, когда он будет иметь лучший вкус и качество". Он сообщил, что сухой рис все еще можно есть "через пять лет после этой даты, если он хранится в коробке".

Вы также можете увидеть на упаковках продуктов даты "съесть до" или "использовать до". "Они указывают последний день, когда товар будет иметь максимальное качество. Единственным исключением из этого правила является детское питание. Не используйте детское питание после этой даты", — отметил Радж.

Наконец, доктор предупредил, что сроки годности мясных и молочных продуктов стоит соблюдать обязательно. Также нужно выбрасывать все, что имеет малейшие признаки испорченного продукта: "странный запах, изменение текстуры, наличие плесени, нарушение целостности упаковки и все вздутые банки".

Ранее, Фокус сообщал, какие продукты не стоит хранить в холодильнике. Некоторые из них могут утратить вкус, текстуру или питательные вещества, если их хранить при низких температурах