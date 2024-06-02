Чоловікові порадили "спалити будинок" після того, як він побачив величезного слимака (фото)

Слизька істота налякала користувачів соцмереж. Багато людей розповіли про свої власні зустрічі зі слимаками й поділилися порадами про те, як поводитися в подібних ситуаціях.

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Один чоловік жахнувся, повернувшись додому з пабу і виявивши на вікні величезного слимака. Користувач із ніком firetruck12345 поділився знімком на популярному форумі Reddit.

Багато людей писали, що слимак схожий на банан. Чоловікові навіть жартома порадили викликати мисливців за привидами або "спалити будинок". Істоту було знайдено лежачою на підвіконні, але до цього встигла залишити блискучий слід на склі.

Знімок чоловіка викликав великий ажіотаж у коментарях. Деякі користувачі Reddit порадили чоловікові нацькувати на непроханого гостя кішку або розсипати сіль як профілактичний захід. Однак власник будинку відповів на це: "Ні, він не заподіяв жодної шкоди! Живи й дай жити".

Багато людей писали, що слимак схожий на банан Фото: Reddit

Інші користувачі розповіли про свої власні зустрічі зі слизькими істотами й поділилися порадами про те, як поводитися в таких ситуаціях.

"Одного разу напередодні Різдва я повернувся додому і побачив на порозі щось подібне. Я підняв його і жбурнув так далеко в сад, як тільки міг";

"Ці жахливі гади постійно з'являються на підлозі моєї кухні, доводиться постійно пам'ятати про те, що потрібно вмикати світло, якщо я спускаюся вниз вночі, щоб більше ніколи не наступати на них. Абсолютно не уявляю, як вони потрапляють всередину";

"Абсолютно ненавиджу цих тварюк. Одного разу вночі залишила книгу на підлозі у вітальні, а вранці спустилася і виявила, що вона з'їла частину обкладинки. Я не можу позбутися цих гадів, і мені здається, що я перепробувала все";

"Спаліть будинок. Серйозно, мені снитимуться кошмари".

Користувачі форуму також продовжили вести дискусію, намагаючись з'ясувати видову приналежність істоти, але не змогли дійти спільної думки.

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