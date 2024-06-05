Родина знайшла під своїм будинком секретну схованку контрабандистів: що було всередині (фото)

Хейлі та Тревор Гілмартіни вирішила провести екскурсію для своїх підписників у TikTok, зібравши мільйони переглядів.

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Родина з Мічигану (США) під час ремонту в своєму будинку знайшла 20-метровий тунель часів "сухого закону", що використовувався для контрабанди алкоголю. Про це пише видання Newsweek.

Хейлі Гілмартін та її чоловік Тревор виявили заповнену водою кімнату, коли демонтували зламану джакузі посеред свого будинку. У секретному приміщенні практично нічого не було, окрім опорного стовпа та обшитої дерев'яними панелями стіни.

"Думаю, що будь-яка людина, яка у непроглядній темряві знайде каналізаційний люк під своїм будинком, буде наляканою. Ми пірнули з аквалангом і допливли до іншого кінця тунелю. На жаль, відкачати воду звідти неможливо, оскільки вона прибуває з озера Гурон", — розповів в інтерв'ю 30-річний Хейлі.

Родина з Мічигану знайшла тунель під джакузі Фото: TikTok

Подружжя, яке купило цей дім у 2020 році, пізніше дізналося, що їхні сусіди також мають подібні тунелі під своїми будинками.

Як з’ясувалось, майже століття тому озеро Гурон та прилеглу до нього річку Сен-Клер, які відмежовують США від Канади, злочинні синдикати почали використовувати як водні шляхи для перевезення контрабандного алкоголю з півночі від кордону.

За оцінками експертів, на цю територію припадало 75% незаконних оборудок, пов'язаних із "сухим законом".

Дізнавшись про цю історію, Гілмартін вирішила провести екскурсію для своїх підписників у TikTok, зібравши мільйони переглядів.

"Ми й надалі будемо досліджувати це приміщення. Якщо можливо, спробуємо якось його осушити, щоб облаштувати там ігрову кімнату або доріжку для боулінгу", — зізналась авторка відео.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що власник будинку виявив приховану кімнату за стіною через кілька років після переїзду. Чоловік вийняв кілька цеглин із кам'яної стіни й помітив за нею ручку дверей.

А от 26-річна мама двох дітей з Нью-Йорка (США) несподівано виявила, що газонокосар таємно проживав у її будинку протягом чотирьох місяців. Хуліган спав у ліжку господині, користувався душем, брав продукти з холодильника та грав на консолі.