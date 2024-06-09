Равлики втрутилися в парламентські вибори в Бельгії: що вони накоїли (фото)

Целюлоза, рослинний матеріал, з якого складається папір із надрукованим на ньому запрошенням на виборчі дільниці, дуже до смаку равликам. Щоб проголосувати, бельгійцям доводиться брати в мерії дублікати.

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У Бельгії, де відбуваються вибори до федерального парламенту країни, у процес голосування втрутилися не якісь хакери чи інші зловмисники, а звичайні равлики, які, як повідомляє бельгійське видання DH Les Sports+, добряче зіпсували запрошення на вибори.

За інформацією видання, багато виборців отримали запрошення, яке або повністю пошкоджене, або написане на ньому неможливо прочитати. Виявилося, що виною всьому равлики, яких розвелося дуже багато через сиру і вологу погоду. Особливо багато їх у сільській місцевості. Потрапляючи в поштову скриньку, вони псують газети, листи, рахунок, а тепер і запрошення на вибори

Як вважають експерти, очевидно, целюлоза, рослинний матеріал, з якого складається папір, дуже їм до смаку. У результаті не один виборець позбувся можливості пред'явити свою повістку для голосування.

З таким зіткнулися і журналісти видання, які зазначили, що в ратуші, куди вони прийшли по роз'яснення, їх зустріли з розуміючою посмішкою. Виявилося, що такі випадки мають тенденцію до зростання, а фото зіпсованого запрошення вже з'явилися в мережі.

Так виглядає запрошення для участі у виборах після того, як його зіпсував равлик

І хоча шкідники відомі, бельгійців це втішає мало, оскільки неучасть у виборах у країні загрожує солідними штрафами: 80 євро за перший пропуск і до двох тисяч євро для тих, хто пропустив понад чотири вибори будь-якого рівня.

Щоб уникнути покарання, виборці беруть дублікати, які дали б змогу "жертвам" равликів та інших черевоногих молюсків правильно виконати свій громадянський обов'язок під час федеральних, регіональних та європейських виборів. Щоб отримати копію повістки, необхідно пред'явити в мерії посвідчення особи. Так само роблять і в тому разі, якщо запрошення на виборчу дільницю було якимось іншим чином частково або повністю знищено/загублено.

Раніше подібне явище з навалою равликів, які полюють на кореспонденцію, мало місце у Великій Британії. Вони оселилися в поштовій скриньці в Девоні та обгризали пошту, яка була в ній. Равликів щодня видаляли, але вони "вперто" поверталися.

Раніше Фокус писав, що равлики не такі полохливі і ледачі, як усі думали.