Улитки вмешались в парламентские выборы в Бельгии: что они натворили (фото)

Целлюлоза, растительный материал, из которого состоит бумага с напечатанным на ней приглашением на избирательные участки, очень по вкусу улиткам. Чтобы проголосовать, бельгийцам приходится брать в мэрии дубликаты.

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В Бельгии, где проходят выборы в федеральный парламент страны, в процесс голосования вмешались не какие-то хакеры или другие злоумышленники, а обычные улитки, которые, как сообщает бельгийское издание DH Les Sports+, здорово подпортили приглашения на выборы.

По информации издания, многие избиратели получили приглашение, которое либо полностью повреждено, либо написанное на нем невозможно прочитать. Оказалось, что виной всему улитки, которых развелось очень много из-за сырой и влажной погоды. Особенно много их в сельской местности. Попадая в почтовый ящик, они портят газеты, письма, счет, а теперь и приглашение на выборы

Как полагают эксперты, очевидно, целлюлоза, растительный материал, из которого состоит бумага, очень им по вкусу. В результате не один избиратель лишился возможности предъявить свою повестку для голосования.

С таким столкнулись и журналисты издания, которые отметили, что в ратуше, куда они пришли за разъяснениями, их встретили понимающей улыбкой. Оказалось, что такие случаи имеют тенденцию к росту, а фото испорченного приглашения уже появились в сети.

Так выглядит приглашение для участия в выборах после того, как его испортила улитка

И хотя вредители известны, бельгийцев это утешает мало, поскольку неучастие в выборах в стране грозит солидными штрафами: 80 евро за первый пропуск и до двух тысяч евро для пропустивших более четырех выборов любого уровня.

Чтобы избежать наказания, избиратели берут дубликаты, которые позволили бы "жертвам" улиток и других брюхоногих моллюсков правильно выполнить свой гражданский долг во время федеральных, региональных и европейских выборов. Чтобы получить копию повестки, необходимо предъявить в мэрии удостоверение личности. Так же делают и в том случае, если приглашение на избирательный участок было каким-нибудь другим образом частично или полностью уничтожено/утеряно.

Ранее подобное явление с нашествием охочих к корреспонденции улиток имело место в Великобритании. Они поселились в почтовом ящике в Девоне и обгладывали находящуюся в нем почту. Улиток ежедневно удаляли, но они "упорно" возвращались.

Ранее Фокус писал, что улитки не так пугливы и ленивы, как все думали.