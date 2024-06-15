Дослідник, який знайшов тіла двох "інопланетян", вимагає відправити їх у лабораторію (фото)

Дві виявлені в Перу мумії викликали хвилю суперечок у наукових колах: деякі вчені припускають, що це можуть бути стародавні люди, тіла яких відкопали розкрадачі гробниць.

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Мексиканський журналіст та дослідник НЛО Хайме Мауссан, який стверджує, що знайшов тіла двох інопланетян, просить американських та європейських вчених допомогти йому в підтвердженні автентичності цих рештків. Крім того, він судиться з місцевим урядом за право відправити "гуманоїдів" у більш сучасні лабораторії. Про це пише видання Daily Mail.

Дві виявлені в Перу мумії викликали хвилю суперечок у наукових колах: вчені припускають, що це можуть бути стародавні люди, тіла яких відкопали розкрадачі гробниць.

Хайме Моссан заперечив й висунув власну гіпотезу, що насправді це "гібриди" людини та прибульців. На підтвердження версії він наводить слова своїх колег, які заявили, що зразки містять 30% невідомої ДНК.

Іншої думки латиноамериканський історик Крістофер Хіні з Пенсильванського університету. Дослідник наголосив на двох ключових моментах на підтримку свого висновку про те, що тіла не такі вже й чужі, як комусь здається.

Хайме Мауссан стверджує, що знайшов тіла інопланетян Фото: Twitter

"Я не впевнений, що це гуманоїди. По-перше, стосовно їхніх витягнутих черепів. Практика "перев’язування голів" існувала у певних місцевих культурах, і це задокументували іспанські колоністи. По-друге, розкрадачі гробниць та торговці "старожитностями" посіяли глибоку плутанину в історичних артефактах, що тільки ускладнює процес ідентифікації", — заявив він.

Мауссан та його колеги зазначають, що комп'ютерна томографія та аналізи за допомогою іншого сучасного обладнання підтверджують, що виявлені рештки мають інопланетне походження.

Хайме Мауссан просить американських та європейських вчених допомогти йому в підтвердженні автентичності рештків Фото: Twitter

Однак оприлюднені ними дані викликають багато питань.

"Якби я підробляв документи, то не виставляв би це на загальний огляд відкрито для всіх. Ви вважаєте, що я приніс би фальшиві тіла до мексиканського конгресу, поставивши під загрозу 50 років моєї кар'єри? Подумайте про це", — сказав Моссан на своїй пресконференції у березні цього року.

Нагадаємо, раніше вчені помітили на Марсі таємничий "трубопровід", де в теорії могло б зберегтися стародавнє інопланетне життя. Вхід в цей отвір розташований на краю вулкана у регіоні Тарсіс й схожий на кратер розміром близько 150 футів (46 м). Дослідники кажуть, що він здатен захистити живих істот від радіації та суворих умов Червоної планети.

Крім того, з'ясувалося, що резонансне відео, на якому показана зустріч з інопланетянами в Лас-Вегасі (США), насправді не підроблене. Про це заявив експерт-криміналіст Скотт Родер. Відеозапис, про який ідеться, знятий у ніч із 30 квітня на 1 травня у 2023 році.