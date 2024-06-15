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МирФан

Исследователь, нашедший тела двух "инопланетян", требует отправить их в лабораторию (фото)

Тела инопланетян, мумии, Перу, Хайме Мауссан, скандал, судебный иск, НЛО, останки неизвестных существ, расхищение гробниц, фото
Фото: Twitter | Хайме Мауссан утверждает, что нашел тела инопланетян

Две обнаруженные в Перу мумии вызвали волну споров в научных кругах: некоторые ученые предполагают, что это могут быть древние люди, тела которых откопали расхитители гробниц.

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Мексиканский журналист и исследователь НЛО Хайме Мауссан, который утверждает, что нашел тела двух инопланетян, просит американских и европейских ученых помочь ему в подтверждении подлинности этих останков. Кроме того, он судится с местным правительством за право отправить "гуманоидов" в более современные лаборатории. Об этом пишет издание Daily Mail.

Две обнаруженные в Перу мумии вызвали волну споров в научных кругах: ученые предполагают, что это могут быть древние люди, тела которых откопали расхитители гробниц.

Хайме Моссан возразил и выдвинул собственную гипотезу, что на самом деле это "гибриды" человека и пришельцев. В подтверждение версии он приводит слова своих коллег, которые заявили, что образцы содержат 30% неизвестной ДНК.

Иначе считает латиноамериканский историк Кристофер Хини из Пенсильванского университета. Исследователь отметил два ключевых момента в поддержку своего вывода о том, что тела "не такие уж и чужие, как кому-то кажется".

Тела инопланетян, мумии, Перу, Хайме Мауссан, скандал, судебный иск, НЛО, останки неизвестных существ, расхищение гробниц, фото Fullscreen
Хайме Мауссан утверждает, что нашел тела инопланетян
Фото: Twitter

"Я не уверен, что это гуманоиды. Во-первых, относительно их вытянутых черепов. Практика "перевязывания голов" существовала в определенных местных культурах, и это задокументировали испанские колонисты. Во-вторых, расхитители гробниц посеяли глубокую путаницу в исторических артефактах, что только усложняет процесс идентификации", — заявил он.

Мауссан и его коллеги отмечают, что компьютерная томография и анализы с помощью другого современного оборудования подтверждают, что обнаруженные останки имеют инопланетное происхождение.

Тела инопланетян, мумии, Перу, Хайме Мауссан, скандал, судебный иск, НЛО, останки неизвестных существ, расхищение гробниц, фото Fullscreen
Хайме Мауссан просит американских и европейских ученых помочь ему в подтверждении подлинности останков
Фото: Twitter

Однако обнародованные ими данные вызывают много вопросов.

"Если бы я подделывал документы, то не выставлял бы это на всеобщее обозрение. Вы считаете, что я принес бы фальшивые тела в мексиканский конгресс, поставив под угрозу 50 лет моей карьеры? Подумайте об этом", — сказал Моссан на своей пресс-конференции в марте этого года.

Напомним, ранее ученые заметили на Марсе таинственный "трубопровод", где в теории могла бы сохраниться древняя инопланетная жизнь. Вход в это подземелье расположен на краю вулкана в регионе Тарсис и похож на кратер размером около 150 футов (46 м). Исследователи говорят, что он способен защитить живых существ от радиации и суровых условий Красной планеты.

Кроме того, выяснилось, что резонансное видео, на котором показана встреча с инопланетянами в Лас-Вегасе (США), на самом деле не поддельное. Об этом заявил эксперт-криминалист Скотт Родер. Видеозапись, о которой идет речь, снята в ночь с 30 апреля на 1 мая в 2023 году.