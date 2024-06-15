Исследователь, нашедший тела двух "инопланетян", требует отправить их в лабораторию (фото)

Две обнаруженные в Перу мумии вызвали волну споров в научных кругах: некоторые ученые предполагают, что это могут быть древние люди, тела которых откопали расхитители гробниц.

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Мексиканский журналист и исследователь НЛО Хайме Мауссан, который утверждает, что нашел тела двух инопланетян, просит американских и европейских ученых помочь ему в подтверждении подлинности этих останков. Кроме того, он судится с местным правительством за право отправить "гуманоидов" в более современные лаборатории. Об этом пишет издание Daily Mail.

Две обнаруженные в Перу мумии вызвали волну споров в научных кругах: ученые предполагают, что это могут быть древние люди, тела которых откопали расхитители гробниц.

Хайме Моссан возразил и выдвинул собственную гипотезу, что на самом деле это "гибриды" человека и пришельцев. В подтверждение версии он приводит слова своих коллег, которые заявили, что образцы содержат 30% неизвестной ДНК.

Иначе считает латиноамериканский историк Кристофер Хини из Пенсильванского университета. Исследователь отметил два ключевых момента в поддержку своего вывода о том, что тела "не такие уж и чужие, как кому-то кажется".

Хайме Мауссан утверждает, что нашел тела инопланетян Фото: Twitter

"Я не уверен, что это гуманоиды. Во-первых, относительно их вытянутых черепов. Практика "перевязывания голов" существовала в определенных местных культурах, и это задокументировали испанские колонисты. Во-вторых, расхитители гробниц посеяли глубокую путаницу в исторических артефактах, что только усложняет процесс идентификации", — заявил он.

Мауссан и его коллеги отмечают, что компьютерная томография и анализы с помощью другого современного оборудования подтверждают, что обнаруженные останки имеют инопланетное происхождение.

Хайме Мауссан просит американских и европейских ученых помочь ему в подтверждении подлинности останков Фото: Twitter

Однако обнародованные ими данные вызывают много вопросов.

"Если бы я подделывал документы, то не выставлял бы это на всеобщее обозрение. Вы считаете, что я принес бы фальшивые тела в мексиканский конгресс, поставив под угрозу 50 лет моей карьеры? Подумайте об этом", — сказал Моссан на своей пресс-конференции в марте этого года.

Напомним, ранее ученые заметили на Марсе таинственный "трубопровод", где в теории могла бы сохраниться древняя инопланетная жизнь. Вход в это подземелье расположен на краю вулкана в регионе Тарсис и похож на кратер размером около 150 футов (46 м). Исследователи говорят, что он способен защитить живых существ от радиации и суровых условий Красной планеты.

Кроме того, выяснилось, что резонансное видео, на котором показана встреча с инопланетянами в Лас-Вегасе (США), на самом деле не поддельное. Об этом заявил эксперт-криминалист Скотт Родер. Видеозапись, о которой идет речь, снята в ночь с 30 апреля на 1 мая в 2023 году.