Защищен от радиации: на Марсе нашли "трубопровод", где есть все условия для внеземной жизни

Найденное подземелье может быть достаточно большим, чтобы по нему можно было ходить, говорят ученые.

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Ученые заметили на Марсе таинственный "трубопровод", где в теории могла бы сохраниться древняя инопланетная жизнь. Вход в это углубление расположен на краю вулкана в регионе Тарсис и похож на кратер размером около 150 футов (46 м). Исследователи говорят, что он способен защитить живых существ от радиации и суровых условий Красной планеты. Об этом пишет издание Daily Mail.

Ученые пока не знают, насколько глубокое найденное подземелье, но предполагают, что это, скорее всего, подземная лавовая труба, образованная при взрыве вулкана.

"Мы видели на Марсе не одну такую яму. Они очень интересны для исследований, потому что именно там астронавты могут обезопасить себя от радиации", — рассказывает журналистам издания Business Insider Брэндон Джонсон из Университета Пердью, который изучает ударные кратеры по всей Солнечной системе.

Ученые заметили на Марсе таинственный "трубопровод" Фото: NASA

Поскольку атмосфера Марса очень тонкая и там нет магнитного поля, которое бы отражало пагубное влияние солнечных ветров, на поверхности планеты наблюдается опасный для человека уровень радиации. Это создает серьезную проблему для здоровья астронавтов, которые могли бы туда высадиться. Первые колонисты рискуют получить катаракту, заболевания сердца, рак, а также ряд генетических патологий.

"На Земле эти лавовые трубы бывают достаточно большими, чтобы по ним можно было ходить, но не всегда. Мы не сможем узнать точно, пока не заглянем внутрь. Лучший способ — отправить туда марсоход", — говорит Росс Байер, планетолог из Института SETI.

Однако в ближайшем будущем такие миссии не планируются.

"Наличие подобных шахт на Марсе не гарантирует того, что там есть жизнь, но это хорошее место для поисков", — добавил Брэндон Джонсон.

Атмосфера Марса очень тонкая и там нет магнитного поля Фото: IFLScience

Напомним, лавовые трубы на Марсе и Луне могут вместить целые города. Высота таких подземных тоннелей достигает размеров самых высоких небоскребов на Земле.

Кроме того, выяснилось, что резонансное видео, на котором показана встреча с инопланетянами в Лас-Вегасе (США), на самом деле не поддельное. Об этом заявил эксперт-криминалист Скотт Родер. Видеозапись, о которой идет речь, снята в ночь с 30 апреля на 1 мая в 2023 году.