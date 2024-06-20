Майже 400 гривень за пінту: у Британії стартували найдорожчі пивні і винні перегони

Передбачається, що за п’ять днів учасники перегонів можуть випити 300 000 пінт Guinness, 56 000 пляшок шампанського, 44 000 пляшок вина та 21 000 глечиків Pimm’s, витративши більше 15 мільйонів фунтів стерлінгів на це задоволення.

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У Великій Британії стартував 5-денний фестиваль пива і вина Royal Ascot. Охочі відсвяткувати свої успіхи або втопити свої печалі змушені будуть платити 7,60 фунтів стерлінгів (381,88 грн) за пінту пива та 10,50 фунтів стерлінгів (понад 541 грн) за великий келих вина. Про це пише Mirror.

Цьогорічні "пивні перегони" розпочалися 18 червня і триватимуть 5 днів. Пінта пива Guinness тут коштуватиме 7,50 фунтів стерлінгів і на 10 пенсів більше доведеться заплатити за Peroni, дещо доступніше Meantime Pale Ale — воно коштує 7,30 фунтів стерлінгів і Grolsch 6,50 фунтів стерлінгів.

Глечик Pimm's Sets обійдеться любителям пива 39,50 фунтів стерлінгів (2036 грн). Тим часом любителі вина повинні викласти 8,00 фунтів стерлінгів (412 грн) або 10,50 фунтів стерлінгів (541 грн) за маленькі та великі келихи відповідно, а вартість пляшок становить від 28 (1443 грн) до 75 фунтів стерлінгів (3867 грн).

Повідомляється, що британці розщедрилися на минулорічній випивці понад 15 мільйонів фунтів стерлінгів.

Тим часом, коли температура піднялася до 30 градусів тепла під час минулорічного заходу, вболівальники нагромадилися у 114 барах і ресторанах іподрому, оскільки продажі алкоголю під сонячним світлом зашкалювали.

Передбачається, що за п’ять днів учасники перегонів можуть випити 300 000 пінт Guinness, 56 000 пляшок шампанського, 44 000 пляшок вина та 21 000 глечиків Pimm’s, витративши більше 15 мільйонів фунтів стерлінгів на це задоволення.

Нагадаємо, що у Мюнхені закінчилось пиво у центральних кав'ярнях, де розташовані фан-зони Чемпіонату світу з футболу 2024, розповіли журналісти. Хоч пиво й закінчилось, але вболівальники з Шотландії поводяться чемно і бійок майже не було.