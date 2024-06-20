Почти 400 гривен за пинту: в Британии стартовали самые дорогие пивные и винные гонки

Предполагается, что за пять дней участники гонки могут выпить 300 000 пинт Guinness, 56 000 бутылок шампанского, 44 000 бутылок вина и 21 000 кувшинов Pimm's, потратив более 15 миллионов фунтов стерлингов на это удовольствие.

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В Великобритании стартовал 5-дневный фестиваль пива и вина Royal Ascot. Желающие отпраздновать свои успехи или утопить свои печали вынуждены будут платить 7,60 фунтов стерлингов (381,88 грн) за пинту пива и 10,50 фунтов стерлингов (более 541 грн) за большой бокал вина. Об этом пишет Mirror.

Нынешние "пивные гонки" начались 18 июня и продлятся 5 дней. Пинта пива Guinness здесь будет стоить 7,50 фунтов стерлингов и на 10 пенсов больше придется заплатить за Peroni, несколько доступнее Meantime Pale Ale — оно стоит 7,30 фунтов стерлингов и Grolsch 6,50 фунтов стерлингов.

Кувшин Pimm's Sets обойдется любителям пива в 39,50 фунтов стерлингов (2036 грн). Между тем любители вина должны выложить 8,00 фунтов стерлингов (412 грн) или 10,50 фунтов стерлингов (541 грн) за маленькие и большие бокалы соответственно, а стоимость бутылок составляет от 28 (1443 грн) до 75 фунтов стерлингов (3867 грн).

Сообщается, что британцы раскошелились на прошлогодней выпивке более 15 миллионов фунтов стерлингов.

Между тем, когда температура поднялась до 30 градусов тепла во время прошлогоднего мероприятия, болельщики нагромоздились в 114 барах и ресторанах ипподрома, поскольку продажи алкоголя под солнечным светом зашкаливали.

Предполагается, что за пять дней участники гонки могут выпить 300 000 пинт Guinness, 56 000 бутылок шампанского, 44 000 бутылок вина и 21 000 кувшинов Pimm's, потратив более 15 миллионов фунтов стерлингов на это удовольствие.

Напомним, что в Мюнхене закончилось пиво в центральных кафе, где расположены фан-зоны Чемпионата мира по футболу 2024, рассказали журналисты. Хотя пиво и закончилось, но болельщики из Шотландии ведут себя вежливо и драк почти не было.