"Найстрашніше пиво": фото банки напою без розпізнавальних знаків стало вірусним

Напій із незвичною назвою, який був знайдений на "задвірках" холодильника, насправді виявився дуже смачним.

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Хлопець натрапив на "найстрашніше" пиво, заховане в задній частині магазину, про існування якого навіть співробітники не підозрювали, проте виявилося, що під зловісною назвою ховається чудовий напій, пише dailystar.

Після того, як у соцмережі Х (колишній Twitter) було продемонстровано банку, на якій не було жодних даних окрім назви "Аварія в печері Габбарда", цей випадок став вірусним.

Користувач під ніком funny fish написав: "Мій брат щойно вручив мені найстрашніше пиво, яке я коли-небудь бачив. На етикетці нічого не було. Стояло в самому кінці холодильника. Хлопець у магазині нічого про нього не знав. Міцність 12%", — написав власник банки, додавши, що це, напевно, напій із кріпіпасти, тобто специфічного інтернет-фольклору, спрямованого на викликання переляку.

Один із коментаторів припустив, що напій отримав свою назву після того, як один із водіїв у 2018 році врізався просто в пивоварню, хоча це не підтверджено документально.

Пізніше хлопець зізнався, що напій насправді виявився неймовірно смачним.

Публікація про "найстрашніше пиво" вже набрала мільйон переглядів. Її також перепостила компанія-виробник.

Цей напій випускає невелика сімейна пивоварня Chicago Craft Brewery, що спеціалізується на виробництві пива в бельгійському і французькому стилі. Вона розташована в селищі Найлс округу Кук штату Іллінойс.

Сет із двох банок коштує 15 з половиною доларів.

Нагадаємо, 18 червня у Великій Британії стартував 5-денний фестиваль пива і вина Royal Ascot. Охочі відсвяткувати свої успіхи або втопити свої печалі змушені будуть заплатити 7,60 фунтів стерлінгів (381,88 грн) за пінту пива і 10,50 фунтів стерлінгів (понад 541 грн) за келих вина.