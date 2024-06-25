Люди вражені: чоловікові подарували "спеціальний" iPhone без камери на задній панелі (фото)

Хлопець, який працює на АЕС, отримав телефон, що значно відрізняється від інших моделей Apple. Багато користувачів соцмереж упевнені, що пристрій було обрано з метою безпеки.

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Чоловік отримав у подарунок iPhone без камери на задній панелі, що залишило людей здивованими. Користувач із нікнеймом dopeyout поділився фотографією пристрою на популярному форумі Reddit.

Такі додатки, як Instagram і TikTok, стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Багато людей постійно роблять знімки й діляться відеороликами про себе в інтернеті. Але, схоже, в однієї людини немає такого привілею: вона заявила, що їй подарували iPhone без камери з дуже незвичайної причини.

У мережі з'явилася фотографія цього пристрою, на якій користувач форуму демонструє його гладку чорну задню панель без камери.

"iPhone без камери, подарований моєму приятелеві, який працює на атомній станції. Ще раз, камери заборонені", — написав він на Reddit.

Фото стало вірусним і набрало велику кількість коментарів на форумі Фото: Reddit

Незабаром фото стало вірусним і набрало велику кількість коментарів на платформі, причому багато користувачів були здивовані з приводу дивного вигляду телефону:

"Він схожий на гігантський iPod";

"Їм слід було залишити спалах, щоб ви могли використовувати його як ліхтарик";

"Нам потрібно зробити такий для підлітків";

"Я працював на атомній електростанції — у мене був телефон із камерою. У всіх були телефони з камерою".

Хоча це і дивно, але, схоже, це не перший випадок, коли установи використовують телефони без камери з метою безпеки. У 2012 році компанія Blackberry випустила телефон без камери Curve 9360 для сінгапурської військової служби, повідомляє Tech In Asia.

Пристрій був спеціально розроблений для запобігання витоку конфіденційної інформації на зображеннях або відео. Однак використовувати інші додатки для соціальних мереж було дозволено.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажирка відстежила свій зниклий багаж до будинку працівника аеропорту. У сумці були Apple MacBook, Apple iPad, Apple Watch, прикраси, дорогий жіночий одяг і туалетні приналежності.

Також стало відомо, що пасажири літака випадково зафіксували свої останні хвилини життя. На одному зі знімків, який вважається останнім і зроблений у момент падіння, видно, як паливо почало бризкати на ілюмінатор.