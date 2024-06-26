"Бог пофарбував воду": туристи поспішають побачити річку в горах, яка стала червоною (відео)

Незвичайна водойма поступово стає головною туристичною визначною пам'яткою.

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Червона річка, розташована в Куско (Перу), стала вірусною в мережі, оскільки глядачі не можуть повірити в те, що пунцові води реальні. Про це пише The Mirror.

Однак люди можуть побачити це диво природи тільки в певні місяці.

Розташована недалеко від перуанського міста Куско, поруч зі всесвітньо відомою горою Семи квітів, Червона річка поступово стає головною туристичною визначною пам'яткою. У сезон дощів (січень-березень) її прозорі води стають пунцовими, що робить її схожою на сцену з фантастичних фільмів. Незвичайна водойма також породила теорію змови, яка свідчить, що наближається вознесіння і що Бог пофарбував воду в червоний колір як попередження.

Але кривавий потік — це не біблійний гнів або релігійний феномен. Насправді вся справа в мінералах. Вважається, що саме червоний пісковик, наповнений оксидом заліза, що змивається зі схилів під час дощу, є особливим мінералом, який зумовлює чудовий колір.

"Як видно з назви, цей природний потік води має колір між червоним і вохристим, що зумовлено наявністю мінералів у горах цього району", — йдеться в повідомленні туристичної ради Куско.

Ролик із дивовижною річкою був нещодавно опублікований на вірусному акаунті X Amazing Nature, який зібрав сотні тисяч переглядів.

Користувачі соціальних мереж не могли повірити в таке видовище, багато хто говорив, що воно "не може бути правдою". Деякі з них були просто зачаровані насиченими червоними кольорами.

"Ще одна причина, через яку мені потрібно поїхати в Перу", "Вау, приголомшливо", "Так унікально", "Це джерело полуничного напою Yo-Hoo".

Раніше Фокус повідомляв, що із дзеркальним містом посеред пустелі виникли нові проблеми. Грандіозний проєкт може знову зрости в ціні й коштувати до 1,5 трильйона фунтів стерлінгів.

Також стало відомо, що "розумні" ворони тероризують міста, нападаючи на людей і спричиняючи відключення електрики. Багато жителів бояться виходити з дому, побоюючись нападу птахів. Вони також можуть бути відповідальними за 103 випадки відключення електроенергії.