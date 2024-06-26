"Бог окрасил воду": туристы спешат увидеть реку в горах, которая стала красной (видео)

Необычный водоем постепенно становится главной туристической достопримечательностью.

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Красная река, расположенная в Куско (Перу), стала вирусной в сети, поскольку зрители не могут поверить в то, что пунцовые воды реальны. Об этом пишет The Mirror.

Однако люди могут увидеть это чудо природы только в определенные месяцы.

Расположенная недалеко от перуанского города Куско, рядом со всемирно известной горой Семи цветов, Красная река постепенно становится главной туристической достопримечательностью. В сезон дождей (январь-март) ее прозрачные воды становятся пунцовыми, что делает ее похожей на сцену из фантастических фильмов. Необычный водоем также породил теорию заговора, которая гласит, что приближается вознесение и что Бог окрасил воду в красный цвет в качестве предупреждения.

Но кровавый поток — это не библейский гнев или религиозный феномен. На самом деле все дело в минералах. Считается, что именно красный песчаник, наполненный оксидом железа, который смывается со склонов во время дождя, является особым минералом, обуславливающим великолепный цвет.

"Как видно из названия, этот природный поток воды имеет цвет между красным и охристым, что обусловлено наличием минералов в горах этого района", — говорится в сообщении туристического совета Куско.

Ролик с удивительной рекой был недавно опубликован на вирусном аккаунте X Amazing Nature, который собрал сотни тысяч просмотров.

Пользователи социальных сетей не могли поверить в подобное зрелище, многие говорили, что оно "не может быть правдой". Некоторые из них были просто очарованы насыщенными красными цветами.

"Еще одна причина, по которой мне нужно поехать в Перу", "Вау, потрясающе", "Так уникально", "Это источник клубничного напитка Yo-Hoo".

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