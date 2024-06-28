У Петербурзі судили шахрайку, яка обіцяла пенсіонерам відродити СРСР і пробачити борги за ЖКГ

Жінка виманювала у ностальгуючої публіки гроші, а натомість видавала "посвідчення радянської людини".

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У Петербурзі до семи років засудили жінку, яка виманювала у пенсіонерів гроші під приводом відродження СРСР. Про вирок повідомило управління Слідчого комітету по Санкт-Петербургу.

З 2017 по 2023 рік жінка та її спільники створили споживчий кооператив "Клуб фінансового захисту". Їхньою метою були росіяни з кредитами, боргами по ЖКГ і маленькими пенсіями. Їм розповідали, що "СРСР був ліквідований незаконно, а Російська Федерація є комерційною структурою".

У підсумку товариші вступали в кооператив, робили внесок і їм видавали "посвідчення радянської людини", а їх самих переконували, що таким чином вони нібито відроджують СРСР, де їх звільнять від виплат по кредитах і боргах, а також отримають підвищену пенсію.

Те саме посвідчення радянської людини Фото: Слідчий комітет Російської Федерації

Потерпілими визнано 19 осіб, яким загалом завдано збитків на суму понад 9 мільйонів рублів (близько 104 тисяч доларів). Спільників шахрайки шукають, а саму її посадили на сім років.

СРСР, нагадаємо, перестав існувати 1991 року. І ця процедура пройшла в кілька етапів. 8 грудня 1991 року голови республік-першозасновників СРСР — Росії, України та Білорусі — Борис Єльцин, Леонід Кравчук і Станіслав Шушкевич у держрезиденції "Вискулі" в Біловезькій пущі підписали угоди, згідно з якими Радянський Союз припинив існування як суб'єкт міжнародного права.

25 грудня 1991 року подав у відставку Президент СРСР Михайло Горбачов. Того самого дня з будівель адміністративних будівель було знято прапори СРСР, а єдиним органом, що існував і вважав себе органом влади СРСР, залишилася Рада Республік Верховної Ради СРСР.

Вранці 26 грудня 1991 року ця палата зібралася на своє останнє засідання, на якому і було констатовано факт припинення існування Радянського Союзу.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, заявляв в інтерв'ю, що стратегічна мета РФ — це відновлення слави Радянського Союзу на міжнародній арені. Дипломат не виключив, що Росія може атакувати країни НАТО. Це може статися, якщо в Москві дійдуть висновку, що відповідь альянсу не буде адекватною.