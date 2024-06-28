Зниклий п'ять років тому осел знайшов прихисток у стаді диких тварин (фото)

Власниця осла Дизеля, Террі Дрюрі, не планує забирати свого вихованця з нової "родини", адже йому там дуже комфортно.

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У місті Сакраменто (Каліфорнія, США) знайшли зниклого п’ять років тому домашнього осла Дизеля. Як виявилось, свійська тварина без проблем прижилася у стаді лосів. Про це пише видання Independent.

Повідомляється, що осел втік ще у 2019 році під час прогулянки біля ранчо. Господарі припускали, що сталося найгірше. Так минали роки, аж поки його не знайшов мисливець Макс Феннелл: чоловік зняв на відео стадо з десятка лосів на півночі Каліфорнії, серед яких блукав осел.

"Напевно, станом на сьогодні це була одна з моїх найдикіших мисливських поїздок. Не можу забути, що таке побачив", — зазначив Феннелл в описі до відео в Instagram.

Власниця Дизеля, Террі Дрюрі, твердо переконана, що тварина на відеоролику — це її зниклий вихованець.

Дизель прижився в новій "родині" Фото: TikTok

"Нарешті ми його побачили. Здається, з ним усе гаразд — проживає своє найкраще життя. Щасливий та здоровий", — розповідає жінка, яка свого часу забрала Дизеля з Бюро землеустрою у своє ранчо, де він жив разом з курми, ламою та мініатюрним віслюком.

Террі не планує забирати осла з нової родини, адже йому там дуже комфортно. "Схоже, він процвітає поруч з друзями. Тепер це справжній дикий віслюк", — додала вона.

Користувачі мережі у коментарях почали ділитися своїми думками. Дехто жартує та сміється з цієї курйозної ситуації.

"Мені подобається, що він ходить в центрі стада. Він точно знайшов свій дім", — написав один юзер. "Ніхто не сказав цьому ослу, що він не лось. Здається, Дизель щасливий, наскільки це взагалі можливо", — зазначив інший. Третій додав: "Цей віслюк насправді легенда! Лосі, мабуть, кажуть йому: "Хоч ти і осел, але ми тебе любимо".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що собака Тоні Дункан зі штату Мериленд (США) знайшлася за два роки після того, як якимось чином опинився за 1000 миль (1609 км) від дому.

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