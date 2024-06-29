Могла статися трагедія: пасажирка літака помітила заклеєний скотчем ілюмінатор

Лаура Аю постійно чула свистячий звук. Жінка звернулася до бортпровідниці, але їй відповіли, що вона занадто гостро реагує на ситуацію, що склалася.

Related video

Одна з пасажирок авіакомпанії Delta Airlines жахнулася, побачивши, що ілюмінатор у літаку був заклеєний скотчем, а стюардеса звинуватила її в тому, що вона роздмухує з мухи слона. Про це пише New York Post.

Пасажирка на ім'я Лаура Аю розповіла, що постійно чула свистячий звук, але спочатку подумала, що він походить із вентиляційного отвору і заснула. Однак коли мандрівниця прокинулася, то виявила, що звук долинає зовні.

"Я зрозуміла, що ущільнювач вікна був заклеєний скотчем". Я відчувала, як через нього проходить якесь повітря (не впевнена, що це було, але мене це налякало)", — згадує пасажирка.

На супровідних кадрах видно, як Лаура відклеює чорну стрічку від рами ілюмінатора і побачила щілину, через яку нібито могло проходити повітря. Коли вона повідомила про це стюардесі, їй відповіли, що вона надто гостро реагує, адже вони не змогли б летіти, якби це було великою проблемою.

Лаура відклеїла чорну стрічку від рами ілюмінатора і побачила щілину Фото: Threads/laura.iu

Пасажирка була не задоволена такою відповіддю, тож звернулася до користувачів соціальних мереж, написав про те, що трапилося, на сайті Threads:

"Ви в порядку, є різні шари. Якби повітря виходило з салону через зовнішню оболонку, воно не було б під тиском, і ви б про це знали. Я розумію, чому це може викликати занепокоєння";

"Тут важлива оптика. Невже ми хочемо донести до пасажирів, що наші літаки тримаються на скотчі та клею?";

"Полагодьте його правильно, використовуючи належні запасні частини. Подібні махінації змушують пасажирів замислитися: а що ще в цьому літаку тримається разом за допомогою скотчу, клею, скріпок і болтів".

Один із коментаторів навіть розмістив схему, що показує багатошаровість ілюмінаторів у літаку.

Схема будови ілюмінатора в літаку Фото: McDonnell Douglas Corp

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина подала в суд на свого колишнього хлопця за те, що він не відвіз її в аеропорт. Чоловік також погодився залишитися у коханої вдома на час її відсутності й доглянути за її собаками, але в підсумку він не зробив нічого. Дівчина запізнилася на літак і зазнала незапланованих фінансових витрат.

Також стало відомо, що пасажирка відстежила свій зниклий багаж до будинку працівника аеропорту. У сумці були Apple MacBook, Apple iPad, Apple Watch, прикраси, дорогий жіночий одяг і туалетне приладдя.